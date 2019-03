10 cosas que quizá no sabías de Angélica Rivera , actriz y la ex primera dama de México .

▷ ¿Quién es Angélica Rivera? Fotos, historia, telenovelas y datos que no sabías de la ex primera dama de México



▷ Angélica Rivera exige a Peña Nieto 35 autos y 12 años de vuelos privados tras divorcio



Angélica Rivera, la popular 'Gaviota', (apodada así por su personaje en la telenovela “Destilando amor”), no la pasa bien, el escándalo de la infidelidad del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, su proceso de divorcio, (que está en boca de todos), el escandaloso pedido para aceptar el divorcio y el supuesto rechazo de televisa y productoras mexicanas para aceptar a la actriz nuevamente en una producción, han generado una serie de historias que vinculan a la actriz mexicana en una situación poco cómoda en la cual la prensa del espectáculo aprovecha para sacar diariamente cosas de su vida personal y amorosa.



Desde hace ya unas semanas, la ex primera dama de méxico, ha sido vinculada a diversas historias relacionadas con su separación del ex mandatario del país azteca y su posible regreso a la televisión, (la prensa especula mucho con su regreso a Televisa), ante ello la popular 'Gaviota' ha optado por permanecer en silencio en medio de todo este escándalo.

Cabe recordar que los problemas entre la actriz mexicana y el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien terminó su mandato el pasado Diciembre, empezaron cuando en salieron a la luz pruebas de infidelidad, como las fotografías del ex mandatario junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann, después de eso Angélica a través de su cuenta de instagram reveló que había decidido divorciarse del ex presidente mexicano y que se enfocaría en sus hijas y en recuperar su carrera, que por cierto de la cual hay mucha especulación por supuestos rechazos de productoras mexicanas al trabajar con la actriz que no goza de mucha popularidad entre el pueblo mexicano.

Ya que estas contextualizado con el presente de la popular Gaviota, te dejamos una lista con 10 cosas pocas conocidas de la actriz mexicana.

1.- Antes de ser una actriz famosa, Angélica Rivera comenzó su carrera cuando concursó en El rostro de El Heraldo de México, certamen del que resultó ganadora en 1987, lo que le abrió la puerta al mundo del espectaculo.

La actriz mexicana Angélica Rivera fue el rostro del periódico el Heraldo de México al ganar el concurso en 1987. (Getty)

2.- Angélica debutó en 1989 como actriz en la telenovela Dulce desafío, junto a Adela Noriega y Eduardo Yáñez.

Angélica Rivera debutó en la televisión en la telenovela "Dulce Desafío" de 1989 . (Instagram: celinadelvillar1).

3.- La actriz mexicana también tuvo su etapa de cantante, ya que formó parte del grupo "Muñecos de Papel" en la telenovela "Alcanzar una estrella II" en el que también estaba Ricky Martin, Érick Rubín, Bibi Gaytán, Sasha Sökol y Pedro Fernádez.

4.- Aunque no lo creas Angélica fue elegida para ser parte del video de Luis Miguel "Ahora te puedes marchar", en su primera versión, que luego fue cambiada a la versión que hoy conocemos donde interactuó de forma muy amigable con "El Sol".

VIDEO | Esta es la primera versión del video de "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel con Angélica Rivera

Y esta fue la nueva versión del éxito de 'El Sol de México" sin Angélica Rivera

5.- Angélica Rivera como actriz ha trabajo en más de 13 telenovelas para televisión mexicana, algunas de las más importantes son: Dulce desafío, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor, La dueña, Sin pecado concebido, Destilando amor, entre otras.

Angélica Rivera ha participado como actriz en 13 producciones televisivas en México. (Getty).

6.- Estuvo casada 14 años con José Alberto "el Güero" Castro, (hermano de la actriz y cantante Verónica Castro), con quien tuvo 3 hijas: Sofía Castro, Regina Castro y Fernanda Castro.

Angélica Rivera tiene 3 hijas con Alberto Castro: Sofía, Fernanda y Regina. (Getty).

7.- La actriz conoció a Enrique Peña Nieto en el 2008 cuando era gobernador del Estado de México (2005 -2011), ella fue convocada por la organización gubernamental para trabajar juntos en una campaña publicitaria institucional, de la que Angélica Rivera fue la imagen.



Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se conocieron en el 2008 cuando era gobernador del Estado de México. (Getty).

8.- Contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, cuando aún era gobernador del Estado de México (2005 -2011). La ceremonia se llevó a cabo en la catedral de la ciudad de Toluca.

Angélica Rivera se casó con Enrique Peña Nieto en el 2010. (Getty)

9.- Como primera dama de México, Angélica Rivera acompaño a Enrique Peña Nieto diversos viajes oficiales en donde pudo conocer a la familia real española, la familia real británica, entre otras realezas y hasta conoció al Papa Francisco en el Vaticano.

Angélica Rivera como primera dama de México pudo conocer a diversas personalidades poderosas e importantes. (AFP).

10.- Entre los escándalos más sonados en el que estuvo involucrada la popular 'Gaviota' tenemos el del 2014 donde una investigación periodística reveló que la exactriz tenía en una lujosa casa de $7 millones registrada a nombre de una constructora que ha ganado contratos con el Estado de México cuando lo lideraba Peña Nieto.

Angélica Rivera a estado involucrada en varios casos polémicos.

Más datos sobre Angélica Rivera

• Angélica Rivera Hurtado tiene 49 años de edad y nación en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1969.

• El sobrenombre de 'Gaviota' se le dio la prensa mexicana a a Angélica Rivera cuando tuvo el papel protagónico de la exitosa telenovela de televisa "Destilando amor" de 2007.

• Su cuenta oficial de Instagram es (@angelicariverahurtado).

▷ Sigue aquí todas las noticias sobre Angélica Rivera