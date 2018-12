¿Qué acciones tomar al interior de un banco para evitar que la gratificación sea robada?

A diario los peruanos somos testigos de robos en las calles, en el transporte público o a la salida de las entidades bancarias. Los ‘marcas’ están en todas partes y nosotros podemos impedir ser víctimas de su furia tomando acciones para salvaguardar nuestro patrimonio, más aún en diciembre cuando llega la gratificación.

Si bien cada vez es más común el uso de tarjetas de débito o crédito para pagar en establecimientos o las compras por internet, aún hay quienes prefieren acercarse a las ventanillas para realizar operaciones.

Frente a esta situación César García, Gerente de Eulen Seguridad, brinda algunas recomendaciones que ayudarán a las personas a ser cuidadosas y prudentes al momento de retirar el dinero o realizar alguna transacción con este, sobre todo desde la sede de un banco.

1. Evita comentarios y acude acompañado: si vas a visitar un banco para retirar dinero no lo menciones mientras estás en el transporte público o en la calle. Recuerda que los delincuentes pueden estar muy cerca de ti y no darte cuenta mientras hablas por teléfono con alguien. Si irás a un cajero o ventanilla, procura ir de día y acompañado con alguna persona de confianza, pero aun así, asegúrate de realizar la transacción de forma segura, no mostrando tu clave.

2. Acude a centros financieros: en caso de no estar familiarizado con las transacciones por web y, crees necesario realizar retiros para luego depositarlos en otras entidades bancarias, se sugiere asistir a Centros Financieros pues está todo en un solo lugar y es menos peligroso.

3. No aceptes ayuda de desconocidos y cuida tu clave secreta: si tienes alguna complicación con el cajero automático o falla, no pidas ayuda a terceras personas y si alguna se acerca, es mejor cancelar la operación. Así mismo, se recomienda tapar con la mano el tablero mientras escribes la clave secreta y así bloquear la mirada de otras personas.

4. Retiro de dinero en grandes cantidades: si te es inevitable pedir en efectivo una suma cuantiosa, de ser posible utiliza un cheque de gerencia para trasladar el monto. Es recomendable que solo retires lo necesario, evita llevar grandes cantidades en el bolsillo o maleta y si es así, toma un taxi seguro al salir de la entidad bancaria, nunca el primero que se te acerque, pues podrías estar siendo víctima de un seguimiento.

El especialista recomienda también estar siempre alertas en el interior del banco, observar alrededor y, ante cualquier hecho sospechoso, comunicarlo a un agente de seguridad. De igual manera, en los exteriores no hablar con extraños ni perder de vista tus objetos de valor para así mitigar cualquier tipo de riesgo.