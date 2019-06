Aída Martínez recordó en "El valor de la verdad" cómo conoció a Jefferson Farfán | VIDEO

"Yo estaba en un 'box' en una discoteca y me dijeron que entraría Jefferson Farfán para compartir el espacio", reveló Aída Martínez sobre cómo conoció al delantero de la selección peruana. "Yo dije que no había problemas", continuó.

"Es súper buena onda. Es todo un caballero", indicó Aída Martínez en "El valor de la verdad". La modelo dijo que Jefferson Farfán se estaba tomando fotografías con varias personas y ella le pidió una foto.

"Nos tomamos la foto y me dijo que por favor no la subiera porque se estaba separando", manifestó Aída Martínez. "Yo no le dije nada y la subí de inmediato", indicó.

Aída Martínez recuerda el día que conoció a Jefferson Farfán. (Video: Latina)

Aída Martínez también indicó que le molestó que Jefferson Farfán dijera que "no la conocía ni en pelea de perros".

"No me gustó la forma en que negó que me conocía", sentenció Aída Martínez en la última edición de "El valor de la verdad".