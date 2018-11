Akhiko Kondo, el japonés que se casó con el holograma Miku y gastó US$17,600 en la boda

Hay bodas que parecen cuentos de hadas, otras que se realizan en un lugar soñado o frente al mar, en la que se invierten miles de dólares para festejar con los invitados y también hay aquellas que parecen de otro planeta. Esta es la historia de Akhiko Kondo, un japonés que pensó que nunca se casaría hasta que conoció a su amada, pero esta no es de carne y hueso sino un holograma del famoso personaje virtual Hatsune Miku.

Así como lo lees, este joven lleva más de 10 años enamorado del popular anime hasta que encontró la manera de tener un papel que certifica su peculiar unión que nació en la web.

Miku es una estrella pop de 16 años y tiene un holograma virtual con el que Akhiko Kondo decidió casarse e invertir US$17,600 en la boda realizada en Tokio que incluyó anillos para los esposos, además de fotos y videos para el recuerdo.

Akhiko Kondo muestra orgulloso el acta de matrimonio. (Foto: AFP) Akhiko Kondo muestra orgulloso el acta de matrimonio. (Foto: AFP)

Sin embargo, a la peculiar boda no asistió la familia del hombre pues según indicó a Reuters, “para mi madre no era algo digno de celebración”. “Creo que la forma de la felicidad y el amor es diferente para cada persona” y agregó que no le preocupa no tener hijos pues “dicho modelo no necesariamente hace feliz a todo el mundo”.

Aunque a su boda no llegó ningún invitado, Akhiko Kondo se siente más feliz que nunca con su nueva vida de casado. (Foto: AFP) Aunque a su boda no llegó ningún invitado, Akhiko Kondo se siente más feliz que nunca con su nueva vida de casado. (Foto: AFP)

Miku fue creada por Crypton Future Media y Gatebox es la compañía que produce el dispositivo del holograma en el que flota y la misma que le entregó al esposo un certificado de matrimonio de “dimensión transversal”.