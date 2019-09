Andrea Legarreta revela mensaje que le envió la expareja de Alfredo Adame

Andrea Legarreta está en el ojo de la tormenta. Esto luego que se filtrara un audio donde se le escucha al actor Alfredo Adama decir que la conductora mexicana le fue infiel a su esposo Erik Rubín, con ejecutivos de Televisa.

Tras la polémica, muchos artistas han manifestado su apoyo a la conductora del programa “Hoy”, entre ellos, la actriz Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame.

“Mary Paz Banquells me hizo llorar de la tristeza, y más que por mí, por lo que ella ha vivido y de lo que sus hijos han vivido. Me escribió diciéndome 'Qué pena que tus hijas tengan que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos'. Se los voy a leer, nada más una partecita, porque no puedo, no la voy a ventilar del todo, porque no es justo”, dijo Legarreta ante las cámaras del programa “Ventaneando”.

“Me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona, más pena me da que tus hijas tengan que pasar hoy por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera y bueno mucho más’”, leyó la actriz frente a los periodistas.

La conductora del programa “Hoy” indicó que ella es una mujer que se ha esforzado mucho para tener lo que tiene y que está harta de lo que la gente dice de su vida.

“No pueden ver que una mujer esté aquí parada y que tiene un trabajo porque van a decir: 'Te estás acostando con el director de la revista y tú seguramente te estás acostando con el dueño de la empresa'. Ya estuvo bueno, ya me tienen harta diciéndome que yo soy la que corre y contrata”, sostuvo.