Becky G niega haberse burlado de Selena Gomez: “Siempre la he amado y apoyado”

En los últimos días, los fans de Selena Gomez se mostraron muy incómodos y enojados con Becky G, a quien acusaron de haberse burlado de la ex niña Disney durante su participación en un reto que le hizo cumplir la revista Seventeen.

En el desafío, Becky G debía adivinar una canción, siendo Taki Taki una de las escogidas por la publicación. En dicho tema participa, además de Cardi B y Ozuna, Selena Gomez, quien incluso canta una parte en idioma español.

Tras indicar que sí conocía ese tema, Becky G hizo un comentario que fue considerado por los seguidores de Selena Gomez como una burla. Según ellos, la intérprete de ‘Mayores’ se mofó de la forma de hablar español de la expareja de Justin Bieber.

Al respecto, y según reproduce Eonline.com, Becky G salió al frente para desmentir cualquier burla o falta de respeto de su parte hacia Selena Gomez.

“Siempre he amado y apoyado a una verdadera reina como Sel. Editar el fragmento de un video y sacarlo completamente de contexto es lo que está tan mal de esta cultura ‘stan’. Es triste ver a otro fan en contra de lo que cree su artista favorito para humillar a las mujeres”, indicó Becky G.

“¿Quién no quiere una alma y alma preciosa como Selena Gomez? Yo misma soy Selena y nosotros no hacemos eso. La gente siempre tendrá algo que decir, por el momento he terminado”, acotó la artista urbana.

