Cardi B trabajó arduamente para cumplir uno de sus sueños y mostró lo lujoso que es en Instagram

A sus 26 años, la rapera Cardi B saborea el éxito con su tema ‘Dinero’, diversos premios ganados y reconocimientos como la Estrella del Año de People en Español, el haberse convertido en madre y una reciente alianza con una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. Esto ha motivado que ella agradezca, de manera especial, todo el apoyo que siempre le ha brindado su mamá y lo importante que es para su carrera. Es así que gracias a un video de Instagram se pudo conocer la lujosa mansión que le acaba de regalar.

La cantante grabó el clip donde se observa una enorme cocina con superficies de granito, candiles de cristal y una señorial escalera que dirige a las habitaciones.

“Siempre ha sido mi sueño el compararle una casa a mi madre. El año pasado estaba tan ansiosa por comprarle una casa a mi mamá pero las que me interesaban no estaban en mi presupuesto. ¡¡Yo trabajé y trabajé y ahora aquí estoy!!¡¡Gracias a todos los que me apoyaron para hacer los sueños de mi niñez una realidad! ¡¡Comprarle una casa a mi mama!!”, escribió la rapera de 25 años.

Según informa People, Pagesix. reveló que la propiedad le costó nada menos que $600,000 y por eso, ella no dudó en terminar su mensaje de Instagram con una peculiar frase: “No me pidan ni m… cabrones porque ahora tengo cuentas de niña grande que pagar”.

De acuerdo con dicha fuente en la vivienda comprada por Cardi B hay un enorme sótano completamente terminado y un gimnasio muy grande y sofisticado. Totalmente lujosa.

Un 2018 exitoso y de importantes alianzas



En octubre, la diva fue nombrada la Estrella del Año de People en Español y este año se convirtió en madre de Kulture Kiari, a quien deja al cuidado de su familia y es que para ella su madre, su hermana y su abuela, son su gran apoyo.



Desde agosto de 2017, tiene una relación con el rapero Offset del grupo Migos y el 27 de octubre de ese año, durante un concierto en Filadelfia, Cardi B y él se comprometieron.



Todas estas buenas noticias también han llegado acompañadas del anuncio de su alianza con Reebok. Es así que Cardi B no solo se convierte en una artista de talla mundial y madre, sino que ahora también se consolida como ícono de la moda y un imán de la cultura pop. Junto a la marca le dará vida nuevamente a los Aztrek, un zapato diseñado originalmente por Christian Tresser en 1993, que combina la audacia de los años 90 con la irreverencia de los 2000. La rapera se luce en Instagram con el calzado y un atuendo totalmente deportivo.