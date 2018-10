"Caso cerrado" “Edición Estelar” 2018, se estrenará el próximo lunes 29 de octubre a cargo de la popular doctora Ana María Polo e irá de lunes a viernes a través de Telemundo y promete traer grandes sorpresas para todos sus seguidores.

Con esta nueva edición el programa de televisión estará al aire durante 18 años. Originalmente, se llamaba “Sala de parejas”, que fue creado para solucionar problemas conyugales entre los litigantes, aunque luego se expandió para todos quienes tengan problemas, y por eso luego se le cambió el nombre por la última frase mencionada cuando se sentencia un caso.

Recién en el 2005 se cambió el nombre del programa y se comenzó a llamar “Caso cerrado” y el formato fue alterado respecto a la cantidad de casos que puede recibir por show, así como también se incluyeron nuevas secciones dentro del espacio de televisón, donde ella ayuda educando a la audiencia sobre una variedad de temas relacionados con el Derecho. Junto con el nuevo formato, se creó una canción para el programa, cuya letra fue escrita por ella misma.

¿Qué pasará en la nueva temporada de Caso cerrado?

La Dra. Ana María Polo fue entrevistada por Telemundo y dio detalles que lo que será el estreno de la siguiente temporada de “Caso cerrado” Edición Estelar que se emitirá a partir del 29 de octubre.

La presentadora de TV, contó de qué se tratará esta nueva edición y manifestó que será una sesión llena de casos terribles y hasta contó que uno de los demandantes la tomó de rehén en pleno programa.

En imágenes se puede ver que un hombre se acerca por la espalda de la conductora de televisión y la toma por sorpresa. El demandante trata de escapar del set de televisión teniendo a la doctora Polo como prisionera.



No se sabe aún cómo terminó es caso, pero es más que seguro que la doctora Polo tiene muchas más sorpresas para todos sus seguidores en América Latina.



Tráiler de Caso cerrado Edición Estelar 2018

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Caso Cerrado Edición Estelar 2018?

Caso cerrado Edición Estelar 2018 se estrenará el próximo lunes 29 de octubre a las 7 pm horario en Miami e irá de lunes a viernes en Telemundo.



Los televidentes serán testigos de una serie de conflictos que afectan la comunidad en general, tales como las armas en las escuelas, el “bullying”, la tecnología, las redes sociales, la discriminación y las enfermedades mentales. Además, en el episodio de estreno se verá cómo la Dra. Polo se convierte en víctima de un evento nunca antes visto cuando un individuo intenta secuestrarla para resolver su conflicto legal.



¿Cómo y dónde ver Caso Cerrado online gratis?

Si quieres ver los capítulos nuevos online gratis, puedes hacerlo al día siguiente a través de la página web de Telemundo y también puedes disfrutarlo en el canal oficial de YouTube de Caso cerrado.



Esto es para los países de América Latina como en México, Perú, Colombia, Chile y más.

¿Cuáles serán los temas que tratará la Dra. Ana María Polo en “Caso Cerrado” Edición Estelar 2018?

Lunes, 29 de octubre



Inicia la temporada con un impactante caso donde la Dra. Polo se convierte en víctima cuando un hombre recién salido de la cárcel intenta secuestrarla en pleno programa para lograr su objetivo.



Martes, 30 de octubre

​

La Dra. Polo trae el caso de una menor de edad que maneja redes sociales para un negocio en línea y seduce a un hombre que fue falsamente acusado como un depredador sexual.



Miércoles, 31 de octubre



En la noche de Halloween, se presenta el caso de una mujer víctima de una broma que termina en el hospital por culpa de su amigo. Además, se presenta el caso de un padre que pide custodia de su hija luego de descubrir que la menor se intoxicó con unos dulces que recibió de un depredador sexual.



Jueves, 1 de noviembre



La Dra. Polo recibirá a los padres de unos jóvenes accidentados. Se cree que la joven sobrevivió tras un trabajo de santería mientras que el varón murió misteriosamente. Además, llega una mujer a reclamar la inversión de su expareja que desapareció con el dinero de su negocio.



Viernes, 2 de noviembre



La Dra. Polo culmina la semana con el caso de un hombre que le pide a su esposa que lo ayude con la mujer que él dejó embarazada, además del caso de un hombre que fue despedido de su trabajo por negarse a colaborar en una campaña en contra de los que cruzan el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.



¿Quién es la Dra. Ana María Polo?

Ana María Polo González es una abogada y presentadora de televisión cubana-americana con un doctorado en Derecho. Es conocida por conducir el programa de televisión de Telemundo Caso cerrado.



Ella empezó en el mundo de la TV en el 2001 con el programa “Sala de parejas”, donde ella solucionaba diversos casos entre parejas. Es conocida por gritarles a sus invitados que son irrespetuosos con ella u otra persona del tribunal o contra la ley.



En el 2005 el programa fue renombrado como “Caso cerrado” y los litigantes que asisten al show de manera voluntaria, firman contratos irrevocables antes de aparecer en el programa, comprometiéndose a cumplir con la decisión que Polo determine. Estas decisiones son legalmente obligatorias y pueden ser forzadas a cumplirse.



Caso cerrado Edición Estelar 2018, se estrenará el próximo 29 de octubre a las 7 pm a través e Telemundo y puedes ver los programas gratis online a través de la página web del canal y el sitio oficial de YouTube del programa.



¿Caso Cerrado es real?

La Dra. Ana María Polo, conductora de “Caso cerrado” comentó que en el show se recrean los casos. Además, explicó que participar en su programa es un proceso voluntario, nadie los obliga a asistir para litigar sobre un tema. Entonces las historias son las que se recrean, aunque son sobre casos reales. El valor que se le da a eso es la lección que se aprende, el método con el que se resuelve.



"Las personas que las realizan no son actores, sino que usualmente es gente que siente el tema porque ha estado en una situación parecida al caso que se está llevando a cabo. Entonces ellos no están actuando, sino que están viviendo su problema. Pero sí, hay casos que son recreados y yo no sé cuáles son", agregó la conductora de “Caso cerrado”.