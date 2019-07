El valor de la verdad: ‘La Chilindrina’ es la próxima invitada al sillón rojo

Un programa que nadie se puede perder. La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida en el Perú y en otros países del mundo por su personaje de ‘La Chilindrina’ en el entrañable programa ‘El chavo del 8’, se presentará este sábado 27 de julio en una edición más de ‘El valor de la verdad’, donde contará al periodista Beto Ortiz secretos de la recordada vecindad y cómo era su relación con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, y los problemas legales que tuvo con este por la autoría de su personaje.

El propio Beto Ortiz, conductor del segmento que emite el canal Latina, publicó en su cuenta de Instagram la promoción del siguiente programa en el que ‘La Chilindrina’ promete hacer polémicas revelaciones sobre lo que sucedió con los actores que formaron parte del elenco de ‘El chavo del 8’.

“Este sábado, como todos los sábados, les traemos los mejores chismes de la vecindad. LA CHILINDRINA en El valor de la verdad”, escribió Beto Ortiz en el mensaje que acompaña el video de la promoción del programa.

En el clip compartido en Instagram se aprecia a ‘La Chilindrina’ dando el siguiente mensaje a todos los televidentes:

“Este sábado no se pueden perder El valor de la verdad. Sí, va a estar bien divertido, porque me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. Beto, fíjate lo que te estoy diciendo, mira, no me gusta el chisme, eh, pero voy a estar este sábado en El valor de la verdad”, dice la recordada hija de Don Ramón en ‘El chavo del 8’.

María Antonieta de las Nieves se encuentra en Lima para presentar ‘El circo de La Chilindrina’, en el marco de una gira de despedida de su personaje que la llevará por varios países de la región. El espectáculo circense va del 25 de julio al 18 de agosto en el Mall Plaza de Bellavista, en el Callao.

Para nadie es un secreto que María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, no tuvieron una buena relación. La actriz de 68 años ha contado en reiteradas ocasiones que a inicios de los años 90, cuando se dejó de grabar ‘El chavo del 8’, tuvo problemas con Gómez Bolaños por el personaje de ‘La Chilindrina’.

Mientras ‘Chespirito’ aseguraba que el personaje le pertenecía porque él lo había creado, De las Nieves registró los derechos de autor a su favor, lo que dio inicio a una disputa legal entre ambos artistas. En 2015, la actriz presentó su libro Había una vez una niña en una vecindad, donde cuenta su experiencia y varias anécdotas de todo lo que le tocó vivir al darle vida al carismático personaje en más de 40 años de carrera artística.

Recientemente, María Antonieta de las Nieves contó a la prensa de su país que ganaba solo 100 pesos mexicanos (poco más de 5 dólares) cuando trabajó con ‘Chespirito’, mientras que en otros programas le ofrecían hasta 1.000 pesos por semana. “La vida es un sendero de encrucijadas y muchas veces uno toma el sendero equivocado. Todos cometemos errores”, contó la artista.

Asimismo, en junio pasado dijo a la revista TV Notas que Florinda Meza (‘Doña Florinda’ en la ficción y última esposa de Gómez Bolaños) era “muy prepotente” y tuvo muy mala relación con varios integrantes del elenco de ‘El chavo del 8’, incluidos camarógrafos, directores y personal técnico.

Problemas de salud



María Antonieta de las Nieves confesó al programa mexicano Ventaneando que ella y su esposo, Gabriel Fernández (74), se encuentran delicados de salud y vienen recibiendo tratamiento médico en Estados Unidos, lo que les ha generado problemas económicos.



La actriz indicó que estaría dispuesta a poner a la venta su residencia en el balneario de Acapulco para así obtener el dinero que necesita para seguir costeando su tratamiento para la fibromialgia que padece. Su esposo, en tanto, tiene problemas renales y hace poco tiempo sufrió un infarto y al menos nueve neumonías consecutivas.

¿Qué dirá 'La Chilindrina' sobre 'Chespirito' y demás actores de 'El chavo del 8'? Puedes seguir aquí la cobertura EN VIVO de El valor de la verdad.