¿Qué comer en la noche antes de tomarte una cerveza si llevas un estilo de vida saludable?

Lograr un balance perfecto entre un estilo de vida saludable y una vida social donde los fines de semana se aprovecha para tomar una copa o cerveza entre amigos, suele ser una tarea muy complicada, más aún cuando se está en plena dieta o dándole una nueva oportunidad a la buena salud. Es aquí donde muchas personas caen en el error de dejar de comer durante el día o la noche para así llegar a la fiesta y poder beber sin culpas y contando las calorías que se aumentarán.

No ingerir alimentos horas antes es la peor decisión. Muchas mujeres eligen no hacerlo para que el vestido les queda mejor o para evitar subir más kilos, mientras que los hombres prefieren piqueos altamente calóricos (hamburguesa, pizza) como previos a la reunión. Ambos casos son errados y solo complicarán más a tu organismo pues se ganará grasa corporal, además de sentirnos débiles y muy cansados durante la celebración.

Es por este motivo que si normalmente no comes antes de salir a disfrutar de la noche, es hora que dejes atrás esa mala práctica y te animes por diversas alternativas como es el camote, un alimento rico en vitaminas, minerales, fibra y carbohidratos complejos que te ayudarán a no agotarte y no subir de peso. Comiendo uno antes de salir estarás satisfecho y no necesitarás picar más.

“Más que cantidades que comamos, tenemos que enfocarnos en los alimentos y que estos no sean pesados para la noche. Para tener una vida saludable, debe haber equilibrio entre lo que comemos y la ingesta de alcohol. Mientras lo tengas, se puede tomar y comer tranquilos. Es importante no excedernos en comidas para no sentirnos embotados, cansados o muy llenos”, comentó a El Comercio Solange Martínez-Gonzales, comunicadora y chef saludable.

Un wrap relleno de vegetales, pollo, palta o queso es una gran alternativa antes de salir a bailar y beber con tus amigos. (Foto: Pixabay)

Si es que vamos a tomar en la noche, ella recomienda alimentos bajos en gluten, un wrap de vegetales con semillas como quinua, verduras como la palta que te ayudan a sentirte saciado y no andar picando chatarra. También puede ser una proteína como palta picada con verduras o una crema de zapallo, espárragos o espinaca.

“Para beber tranquilo es importante respetar las 5 comidas del día y así tendrás una ‘camita’ para tomar. La idea es buscar el equilibrio entre tus comidas y el alcohol que vas a ingerir, esto es esencial”, agregó Martínez-Gonzales quien estuvo en el lanzamiento de Michelob Ultra, cerveza ligth superior que solo contiene 95 calorías y 2,6 carbohidratos, es decir, 51% menos calorías que un Cuba Libre y 54% menos que una copa de vino.

Por su parte, Bernardo León, director de Marketing de Backus Ab InBev, aseguró que “sí se puede tener un estilo de vida activo y disfrutar de una cerveza. Es ligera y te acompaña en tu balance y equilibrio en la vida. Que seas deportista o te cuides un montón en tus comidas no tiene por qué privarte de tomar una botella”.



Vale indicar que si estás dentro de una dieta regulada por un nutricionista para un fin específico de salud, es importante que le consultes si está permitida la ingesta de alcohol.