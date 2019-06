Ver aquí la inauguración de la Copa América 2019 en vivo online, links gratis en directo

● Inauguración Copa América 2019 EN VIVO vía América Televisión y DirecTV: sigue aquí el show desde el Morumbi



Brasil vs. Bolivia EN VIVO: Ver aquí la hora, canales, links y streaming de la Copa América 2019



Copa América inauguración EN VIVO | BRASIL VS. BOLIVIA | ¡Empezó la fiesta del fútbol en Sudamérica! Revisa aquí ▶ Programación de TV y en línea para Copa América | Brasil 2019 | Copa América 2019 | Desde el 14 de junio al 7 de julio | Hoy 14 de junio empieza el torneo más antiguo de selecciones con grandes expectativas. Tras una semana intensa de muchos partidos amistosos fecha FIFA , las 12 selecciones se alistan para el debut correspondiente donde toda la atracción está en Brasil, el anfitrión, que abre el torneo contra Bolivia este viernes a las 19:30 horas en el estadio Morumbí.



Brasil levanta el telón de la 46ª edición de la Copa América frente a Bolivia y necesita demostrar que es igual de favorita de cara al título con o sin Neymar, quien fue desconvocado por lesión. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Mag te dará la mayor información del torneo internacional con las alineaciones, estadísticas, tablas de posiciones, últimas noticias y más datos que debes conocer sobre la Copa América; además, conoce las diferentes maneras de ver los 26 partidos de fútbol en vivo y en directo por televisión y app móviles.

La Copa América es el torneo de selecciones que más ediciones ha celebrado y la de este año en Brasil será la cuadragésima sexta en 103 años, una centenaria historia donde los mejores equipos y jugadores del continente han dejado su huella con singulares récords.

La Copa América Brasil 2019 arrancará este 14 de Junio y finalizará el 7 de Julio.

SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.



Copa América 2019: conoce dónde, cuándo y a qué hora inicia el torneo continental

El torneo de selecciones más antiguo del Mundo, la Copa América 2019 iniciará el 14 de junio a las 19:30 horas (Perú) y el partido inaugural será entre el país anfitrión, Brasil, y la Selección de Bolivia en la primera fecha de la fase de grupos. (Grupo A).

Copa América 2019 Fixture: Programación de partidos

12 selecciones participarán en esta nueva edición de la Copa América 2019.

14/06/19 | Brasil vs. Bolivia | 19:30 horas | Grupo A

15/06/19 | Venezuela vs. Perú | 14:00 horas | Grupo A

15/06/19 | Argentina vs. Colombia | 17:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Paraguay vs. Catar | 14:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Uruguay vs. Ecuador | 17:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Japón vs. Chile | 18:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Bolivia vs. Perú | 16:30 horas | Grupo A

18/06/19 | Brasil vs. Venezuela | 19:30 horas | Grupo A

19/06/19 | Colombia vs. Catar | 16:30 horas | Grupo B

19/06/19 | Argentina vs. Paraguay | 19:30 horas | Grupo B

20/06/19 | Uruguay vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

21/06/19 | Ecuador vs. Chile | 18:00 horas | Grupo B

22/06/19 | Perú vs. Brasil | 14:00 horas | Grupo A

22/06/19 | Bolivia vs. Venezuela | 14:00 horas | Grupo A

23/06/19 | Catar vs. Argentina | 14:00 horas | Grupo B

23/06/19 | Colombia vs. Paraguay | 14:00 horas | Grupo B

24/06/19 | Chile vs. Uruguay | 18:00 horas | Grupo C

24/06/19 | Ecuador vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

Copa América 2019: Donde ver por tv: Lista de canales para ver partidos

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

Cómo ver en vivo online, partidos de la Copa América 2019

Ya no falta nada para el inicio de la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningún partido:



● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA PERÚ

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA COLOMBIA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA ARGENTINA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA LATINOAMÉRICA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS

Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de El Comercio.



Cómo ver en vivo online la Copa América desde mi celular

La Conmebol ha habilitado su aplicación par la Copa América 2019 y ya está disponible para descargarla en los sistemas operativos de iOS y Google Play.

▶ DESCARGA AQUÍ la aplicación móvil de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019 para ANDROID

▶ DESCARGA AQUÍ la aplicación móvil de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019 para iOS

VIDEO | Te puede interesar: Todo listo para la inauguración de la Copa América 2019.

Foto/vídeo: América TV

COPA AMÉRICA 2019 | FIXTURE COMPLETO DE PARTIDOS

COPA AMÉRICA BRASIL 2019 | TABLA DE POSICIONES

Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo

Mencionar Copa América es hablar de unos de los torneos internacionales más antiguos del mundo. Esta edición se llevará a cabo por quinta vez en Brasil (la última fue en 1989), donde el bicampeón (la selección de Chile), buscará defender el título para participar en la Copa FIFA Confederaciones 2021.



La Copa América 2019 se disputará en cinco ciudades: Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. Participarán 12 selecciones: Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Japón y Catar como invitados especiales.



Chile es e último campeón de la Copa América. Consiguió dos consecutivos y buscará la tercera. AFP

Datos de las sedes para la Copa América 2019

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.



De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores

Las selecciones con más títulos en la Copa América 2019

La selección de uruguay es la selección más ganadora de la Copa América con 15 títulos. (Gettty).

● Uruguay, 15 veces campeón: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011.

● Argentina, 14 veces campeón: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993.

● Brasil, 8 veces campeón: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.

● Paraguay, 2 veces campeón: 1953 y 1979.

● Chile, 2 veces campeón: 2015 y 2016.



● Perú, 2 veces campeón: 1939 y 1975.