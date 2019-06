Copa América 2019: ¿cómo y dónde ver los partidos de fútbol en vivo online y gratis?

Programación de TV y en línea para Copa América | Desde Brasil | Copa América 2019 | Inauguración | El 14 de junio es la fecha más esperada de todos los sudamericanos con el inicio de la Copa América en Brasil, el torneo más antiguo del mundo. Tras una semana intensa de muchos partidos amistosos fecha FIFA , las 12 selecciones se alistan para el debut correspondiente donde toda la atracción está en Brasil, el anfitrión, que abre el torneo contra Bolivia a las 19:30 horas en el estadio Morumbí.



SABEMOS QUE ESTÁS INTERESADO.



SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.



Copa América 2019: conoce dónde, cuándo y a qué hora inicia el torneo continental

El torneo de selecciones más antiguo del Mundo, la Copa América 2019 iniciará el 14 de junio a las 19:30 horas (Perú) y el partido inaugural será entre el país anfitrión, Brasil, y la Selección de Bolivia en la primera fecha de la fase de grupos. (Grupo A).

Copa América 2019 Fixture: Programación de partidos

14/06/19 | Brasil vs. Bolivia | 19:30 horas | Grupo A

15/06/19 | Venezuela vs. Perú | 14:00 horas | Grupo A

15/06/19 | Argentina vs. Colombia | 17:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Paraguay vs. Catar | 14:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Uruguay vs. Ecuador | 17:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Japón vs. Chile | 18:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Bolivia vs. Perú | 16:30 horas | Grupo A

18/06/19 | Brasil vs. Venezuela | 19:30 horas | Grupo A

19/06/19 | Colombia vs. Catar | 16:30 horas | Grupo B

19/06/19 | Argentina vs. Paraguay | 19:30 horas | Grupo B

20/06/19 | Uruguay vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

21/06/19 | Ecuador vs. Chile | 18:00 horas | Grupo B

22/06/19 | Perú vs. Brasil | 14:00 horas | Grupo A

22/06/19 | Bolivia vs. Venezuela | 14:00 horas | Grupo A

23/06/19 | Catar vs. Argentina | 14:00 horas | Grupo B

23/06/19 | Colombia vs. Paraguay | 14:00 horas | Grupo B

24/06/19 | Chile vs. Uruguay | 18:00 horas | Grupo C

24/06/19 | Ecuador vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

Copa América 2019: Donde ver por tv: Lista de canales para ver partidos

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

Cómo ver en vivo online, partidos de la Copa América 2019

Ya no falta nada para el inicio de la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningun partido:



● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLIN PARA PERÚ

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA COLOMBIA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA ARGENTINA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA LATINOAMÉRICA

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID

▶ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS

Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de El Comercio.



COPA AMÉRICA 2019 | FIXTURE COMPLETO DE PARTIDOS