Daniela Darcourt se quiebra al recordar que estuvo alejada de los escenarios

Daniela Darcourt apareció en el programa de Ernesto Pimentel y no pudo evitar quebrarse al hablar del tiempo que estuvo alejada de los escenarios. Esto luego que fuera diagnosticada con pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica.

¿Daniela, pensaste que tu carrera había terminado?, preguntó la “Chola Chabuca”. A lo que la cantante respondió: “La verdad es que sí, por muchas cosas, no solo por lo que me pasó. Más allá de la salud, este mundo de la música es muy difícil por varias razones que prefiero ya no mencionar”.

En otro momento, dijo que si tuviera que darse un consejo a ella misma, solo se aconsejaría ser más cuidadosa con todo.

Daniela Darcourt fue entrevistada en programa de la “Chola Chabuca”. (Video: América TV)

“Le diría que siga, que tenga mucho más cuidado con todo. La verdad es muy difícil, todo es muy complicado, tener un nombre, ser grande, ser artista. Entregarle un pedazo de ti a la gente es desprenderte de muchas cosas, sacrificar a tu familia, sacrificar espacios de ti, convertirte en un robot”, dijo con la voz entrecortada.

Como se recuerda, Daniela regresó a sus actividades artistas en la gala final de “Reinas del Show”, donde cantó junto a Josimar.

La intérprete “Señor mentira” se mostró emocionada y dijo que esta etapa de su vida ha sido muy dura debido a que tuvo que combatir contra la depresión y la frustración.

"[Viví] momentos de decir es mejor dejar las cosas aquí, no sé qué va a pasar. Pasar por una etapa de depresión, frustración, de replantear muchas cosas en mi vida. Y más allá de como artista, como persona porque llegan estos momentos que te lo manda Dios para que digas que está pasando y a dónde vas a ir. Son pruebas que nos hacen más fuerte", sostuvo la artista a Gisela Valcárcel.