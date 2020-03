La mejor forma de combatir la expansión del coronavirus COVID-19 es quedándose en sus casas. Así, si los habitantes de las naciones no salen, el letal virus tampoco se moviliza. Entendiendo este concepto quizá muy tarde, pues el agente infeccioso se tornó en pandemia afectando hasta este domingo 29 de marzo a 666.718 contagiados, 31.196 muertos y 143.352 curados, la gran mayoría de países han declarado en cuarentena sus territorios.

En este marco excepcional, las plataformas de streaming, tanto de películas como de series, han tenido que redirigir su estrategia y han brindado varias alternativas para conseguir nuevas suscripciones. En ese sentido, miles de potenciales usuarios pueden verse beneficiados accediendo a la prueba gratis de 30 días que ofrecen.

Según cifras internacionales, durante el año 2019 el servicio de streaming -nombre popular con el que se conoce al consumo de contenidos por internet- significó el 58% de la recaudación global para la industria del entretenimiento, marcando un hito histórico pues era la primera vez que sobrepasó la barrera de los US$1.000 millones

En esta inesperada situación, entre la expansión del coronavirus y quedarse en casa para evitar más contagios, las plataformas de streaming, más allá de Netflix, presentan alternativas para que te puedas suscribir de forma gratuita, por un tiempo estimado de duración, y así gozar de sus contenidos de manera gratis.

Acorn TV

Lanzada en el año 2013, Acorn TV es una plataforma de streaming estadounidense especializada en películas de misterio, drama y comedias del Reino Unido. Últimamente ha expandido su catálogo fílmico y ahora también ofrece producciones de Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda , España y México.

La plataforma de streaming Acorn TV ofrece un periodo de prueba normal de siete días; pero, debido a la coyuntura del coronavirus COVID-19, ha realizado una excepción y ha ampliado la suscripción gratuita por un mes con el código “FREE30”, según Consumer Reports.

Puedes descargarla en este link

Acorn TV, plataforma de series y películas británicas. [29/03/2020]

Amazon Prime Video





El gigante del streaming, que le hace batalla directa a servicios como Netflix, llega a la coyuntura del coronavirus brindando una alternativa más amplia para sus usuarios. En comparación a otras plataformas de películas y series, Amazon Prime Video ofrece la suscripción gratuita por un mes sin ningún código.

Creado y gestionado por Amazon.com. miles de títulos sin coste adicional. Esto es que, mediante la suscripción gratuita, usted no tendrá que pagar un adicional para determinadas películas. En el 2017 lanzó una app exclusiva para su servicio de streaming. Su última adquisición fílmica es Avengers EndGame.

Puedes descargarla en este link

Amazon Prime Video, películas y series en streaming. [29/03/2020]

CBS All Access

CBS All Access es una plataforma estadounidense gestionada y operada por CBS Interactive. Su contenido es original y se respalda en la amplia biblioteca fílmica que posee CBS, con producciones, series y películas. El servicio destaca por transmitir de manera exclusiva los Premios Grammy y Star Trek: Discovery y Star Trek: Picard.

Para este periodo de confinamiento que están viviendo los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia, lugares donde tiene injerencia, CBS All Access ha abierto la gran posibilidad de contar con su servicio gratis por treinta días. La plataforma informó que a través de los códigos “ALL” y “GIFT”, el usuario podrá contar con el mes completo.

Puedes descargarla en este link

CBS All Access, plataforma de streaming de videos y películas [29/03/2020]

Shudder

Shudder es una plataforma de streaming orientada al público fanático por las series de terror, suspenso y gore. Creada, operada y aún siendo propiedad de AMC Networks, la biblioteca virtual tiene repercusión en países como Canadá, Reino Unido e Irlanda. Teniendo un amplio respaldo de los usuarios, el servicio cuenta con más de 500 películas en el año 2016.

También habiendo extendido su periodo de prueba gratis debido al coronavirus, la plataforma de streaming estadounidense, personalizada en películas de terror, suspenso y gore, Shudder puede ser vista durante el mes completo por los nuevos suscriptores que coloquen el código “Shutin”, informó el portal Quartz.

Puedes descargarla en este link

Shudder, plataforma de streaming con películas y series de terror. [29/03/2020]

Sundance Now

Propiedad del gigante estadounidense AMC Networks, con sede en Nueva York, la plataforma de streaming Sundance NOW basa su amplia gama de películas y series en el tópico de films dramáticos, apasionados crímenes verdaderos y thrillers políticos actuales. La miniserie The Little Drummer Girl y el programa McMafia son sus buques insignias.

Al igual que el resto de plataformas que hemos tocado en esta publicación, el periodo de prueba de Sundance Now está estandarizado en siete días; pero, debido al coronavirus y al confinamiento de los habitantes: ahora se puede tener una prueba gratis de un mes completo insertando el código “SUNDANCENOW30”.

Puedes descargarla gratis en este link

Sundance Now, plataforma de series y películas por internet. [29/03/2020]

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

