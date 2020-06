Durante los últimos días diversas personas, que usan las aplicaciones de WhatsApp y Facebook, han expresado mediante mensajes de texto, notas de audios, fotos y hasta videos, su temor sobre la instalación de antenas que, en muchos casos, han sido cubiertas con ramales a fin de simular un enorme árbol, no solo en Perú, sino también en parte de Latinoamérica.

Dichos usuarios indicaban que este tipo de infraestructura corresponde a antenas 5G y que, al momento de activarse, generarán una gran cantidad de radiación, perjudicando la salud de quienes están alrededor.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) descartó que existan antenas 5G en el Perú. Asimismo, volvió a resaltar que este tipo de construcción revestido como árbol tiene la finalidad de minimizar el impacto visual en zonas urbanas.

Según se explica en el anexo 2 del Decreto Supremo N° 003-2015-MTC que modifica el reglamento de la Ley N° 29022, específicamente en el artículo 10, “el operador, o en su caso el proveedor de infraestructura pasiva, se encuentran obligados a mantener la infraestructura de Telecomunicaciones en buen estado de conservación, cuidando no afectar el entorno paisajístico y ambiental y manteniendo sus parámetros de mimetización”.

Pero, ¿qué son realmente las antenas que se han instalado en varios lugares de Lima? ¿Si no son 5G, entonces qué papel cumplen en las zonas urbanas?

QUÉ SON LAS ANTENAS CUBIERTAS COMO ÁRBOLES

Para ello consultamos a la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN) quien contó a MAG que este tipo de antenas son replicadores o repetidoras de los servicios de telecomunicación.

“Sin antenas no hay internet y sin internet no hay teleeducación, teletrabajo, comercio electrónico, ni redes sociales. Ya se ha mostrado que en el Perú las radiaciones de las antenas no superan el 1% de los Límites Máximos Permisibles”, detalló AFIN.

Asimismo, resaltó que en este país no hay antenas 5G y que, todo lo difundido hasta el momento en redes sociales, no son más que “fake news” o noticias falsas.

Por su parte, Humberto Chávez, director General de Claro, empresa que realizó el 2019 una de las primeras pruebas de 5G en el Perú, explicó a MAG que las antenas que ya existen para el 2G, 3G y 4G también servirán para el 5G, además se requerirá de antenas adicionales para soportar la gran cantidad de dispositivos conectados simultáneamente y el enorme crecimiento de tráfico que estos dispositivos generan.

“El usuario está consumiendo más contenidos, usando servicios de teleducación y herramientas para el teletrabajo o el emprendimiento de negocios desde su hogar, lo que demanda de nuestra parte el poder atenderlos con la calidad y estabilidad necesarias para cubrir dichas necesidades, tanto a nivel de telefonía como de internet”, mencionó Chávez.

CUÁNDO LLEGARÁ EL 5G AL PERÚ

El director general de Claro informó a MAG que la empresa “está lista para lanzar la tecnología 5G en cualquier momento, pero existen 2 factores que lo impiden en este momento: por un lado, es necesario que el gobierno asigne y ponga a disposición el espectro necesario y por otro existe incertidumbre en la inversión para implementar esta nueva tecnología por la gran afectación a los ingresos de los operadores que está generando la crisis derivada de la pandemia”.

AFIN complementó además que el desarrollo de la tecnología 5G significará en el país acceder a internet a una velocidad mucho más rápida que la actual y traerá beneficios para la educación, la salud, el trabajo remoto y servirá de sustento para la transformación digital, con internet de las cosas y con inteligencia artificial. “Solo vemos beneficios en el horizonte de esta tecnología”, puntualizó.

