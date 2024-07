Llegó tu oportunidad para encontrar tu smartphone favorito marca iPhone, ordenador portátil, AirPods, entre otros, al mejor precio posible. Los productos de la firma fundada por Steve Jobs sí que desatan pasiones entre sus fieles usuarios, pero en muchos casos el costo es muy elevado. Si quieres renovar tus equipos o por fin animarte a tener uno, esta es la ocasión ideal porque desde este 16 a las 00:00h hasta el 17 de julio hasta las 23:59 es el Amazon Prime Day 2024 y aquí te enumero las mejores ofertas de Apple que no te podrás perder y sí, algunas tendrás que mirarlas dos veces por la cifra en dólares es para no creer por lo rebajados que están. Recuerda que no solo puedes comprar desde Estados Unidos, así que toma nota y busca tu tarjeta de crédito de inmediato solo si es que eres un miembro Prime, una exclusiva membresía que permite encontrar descuentos en más de 35 categorías, entre las que se destacan vestuario, tecnología y belleza.

Son solo 48 horas de rebajas en Amazon y, en muchos casos, los productos se acaban rápidamente o los precios rebajados no se mantienen todo el tiempo. Aquí una gran recomendación para los compradores en línea es descargar la aplicación Amazon Shopping en su smartphone iOS para acceder de manera rápida y activar las notificaciones de ofertas relacionadas con tus búsquedas recientes en Amazon. Visita el website del evento para enterarte de toda la información oficial.

Ofertas de Apple en el Amazon Prime Day 2024

Los precios de los productos más codiciados de Apple están rebajados en el Amazon Prime Day en hasta 20%: desde los Airpods y el iPhone 14 Pro hasta sus codiciados ordenadores portátiles o Apple Watch Series.

1. Apple AirPods con estuche de carga (2.ª generación): compra en Amazon por US$ 108.99.

¡Los AirPods de Apple a un precio nunca visto!. (Foto: Amazon)

2. Apple Watch Series 9: compra en Amazon por US$386

Un Apple Watch de la serie 9 rebajado siempre es una gran oportunidad. (Foto: Amazon)

3. Apple MacBook Pro (2023): Compra en Amazon por US$1,235.61.

Aprovecha un increíble descuento para tu soñada Apple MacBook Pro. (Foto: Amazon)

4. Apple AirPods Max: Compra en Amazon por US$ 450.

Impresionante calidad de audio a precio rebajado. (Foto: Amazon)

5. Apple MacBook Air: compra en Amazon por US$ 799

Apple Laptop MacBook Air 2022 con chip M2: pantalla de retina líquida de 13.6 pulgadas, 8 GB de RAM. (Foto: Amazon)

6. iPhone 15 Pro Max: ahorra US$1,199 en Amazon

Equipo bloqueado. Requiere un plan ilimitado a partir de $60/mes. (Foto: Amazon)

7. Apple Watch SE: compra en Amazon por US$189

Una gran oferta para lucir en tu muñeca. (Foto: Amazon)

8. Apple iPad Pro: compra en Amazon por US$929

Este Apple iPad Pro es de 11 pulgadas. (Foto: Amazon)

9. Apple Pencil Pro: compra en Amazon por US$119

El material es aluminio y viene en color blanco. (Foto: Amazon)

10. Apple Magic Mouse: compra en Amazon por US$72

Es un dispositivo elegante y moderno, que está disponible con descuento. (Foto: Amazon)

¿Cuándo es Amazon Prime Day 2024?

El Amazon Prime Day 2024 se llevará a cabo oficialmente desde el 16 de julio a las 12:01 a. m. PDT hasta el 17 de julio. Sin embargo, pueden aparecer ofertas antes del evento y los competidores, como Walmart y Best Buy, también ejecutarán su propia versión de estas rebajas de verano.