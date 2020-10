Among Us ha pasado por varias fases, desde su incremento en la cantidad de usuarios que han descargado el juego, hasta un hackeo que afectó a mediados de octubre el videojuego más famoso de la tierra. Pese a ello, continúa siendo un éxito y causando furor no solo en compras por la aplicación, sino por la cantidad de merchandasing que se ha creado.

Si bien en Among Us es imposible chatear a menos que alguien haya apretado un botón y reportado un cuerpo muerto, un grupo de usuarios ha creado lo que podría ser el futuro del juego.

Se trata de Among Us en realidad aumentada, algo con la que no solo podremos hablar con alguien, sino hasta vernos las caras mientras recorremos por los pasillos de la nave, arreglamos los defectos, ejecutamos las misiones o escapamos del impostor.

¿Te imaginas poder realizar todas las misiones de Among Us en realidad aumentada? (Foto: YouTube)

En esta plataforma experimental no verás los clásicos muñequitos sin brazos, sino casi de carne y hueso, por lo que podría ser un poco aterrador si es que visualizas a alguien que es atacado.

Cada uno de ellos está dentro de su traje espacial y solo apreciarás tu reflejo en el casco del resto de tripulantes. ¿Los ayudarás a que no sean atacados?

Aunque solo se trate de una versión beta desarrollada por el usuario Vezypoo causa gran asombro por cómo debería ser el juego en el espacio y qué tal lucirían todos metidos dentro del vestuario característico de astronauta.

Si quieres comprobarlo tú mismo, aquí te dejamos el video completo de YouTube de Among Us en realidad aumentada. ¿Te unes a la partida? Para ello te recomendamos usar un visor VR para mejorar la experiencia.

