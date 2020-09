Tener un nombre invisible o en blanco en Among Us puede hacer que tu personaje sea más difícil de ver. Para los que les gusta jugar como impostor, esto puede significar que sea más fácil matar a sus víctimas, mientras que para los tripulantes, puede ser que los asesinos los ignoren. Sea como fuere, es fácil tener un nombre en blanco y aquí te contamos cómo hacerlo.

En realidad, no tener un nombre, dejar un nombre en blanco o hacer que su nombre sea invisible en Among Us es lo mismo. Vale la pena señalar que esto solo funciona en dispositivos móviles , ¡Lo sentimos jugadores de PC! En realidad, esto funciona copiando y pegando un carácter especial Unicode.

Ve a este link y copia el espacio en blanco entre las comillas "ㅤ"

entre las comillas "ㅤ" Seleccione el campo de nombre en Local u Online

Toca el espacio para obtener la opción “Pegar”.

Pegue el carácter Unicode anterior. Nota: no pegue las comillas

Después de pegar el espacio en blanco, debería ver que el cursor se mueve ligeramente, lo que indica que hay un carácter allí. Ahora puede tocar “Listo” e iniciar un juego. ¡Descubrirás que desde ahora tu jugador no tiene nombre!

Si copias y pegas accidentalmente las comillas, simplemente elimínelas o simplemente copie el carácter Unicode nuevamente. Este personaje también se puede encontrar en Compart.

Vuélvete sigiloso con un nombre en blanco o invisible en Among Us. (Foto: Mag)

Aparte de ser un poco más difícil de ver e identificar, no tiene mucho sentido tener un nombre en blanco en Among Us. Los jugadores aún pueden reconocerte por tu color o diciendo “Es el que tiene un nombre en blanco”. Sin embargo, tener un nombre en blanco podría ser útil para aquellos que intentan tomar capturas de pantalla o hacer videos.

Eliminar su nombre, o tener un nombre en blanco, en Among Us es un truco fácil y sencillo. Actualmente solo es posible en dispositivos móviles, por lo que los jugadores de PC deberán seguir con letras y números normales. Hay una buena posibilidad de que esto se solucione, ¡así que úselo mientras pueda!

