¿Ya has jugado Among Us ? Si aún no ingresas al videojuego de moda, verás que no hay nada qué temer pues su estrategia no es para nada complicada, al contrario, deberás chatear con todos los presentes en una sala y descubrir al impostor.

Al iniciar sesión en Among Us deberás no solo ingresar a un servidor creado por algún usuario, sino también tienes la particularidad de elegir qué tipo de traje o skin deseas usar para así distinguirte de los demás tripulantes.

En total son 12 los colores los cuáles te puedes vestir en el videojuego para PC y smartphones. Sin embargo, lo que pocos conocen realmente qué significan cada uno de ellos. ¿Sabías que puedes transmitir algo al utilizarlos? Pues aquí te explicamos.

Al mismo estilo de los corazones de WhatsApp, te decimos qué cosa quieres decir si llevas un traje azul, rosado, verde, naranja, rojo, violeta, negro, plomo, entre otros:

Traje negro: Este skin simboliza la pérdida de un ser amado, quizá tras ser atacado por el impostor, no sólo una pérdida física sino también de amor o desencanto. Esta separación definitiva e irreparable entre una pareja genera vacío, soledad y tristeza.

Traje plomo: Este color puede transmitir aburrimiento, anticuado y hasta crueldad; pero también indica en el juego que eres una persona confiable, maduro e inteligente. ¿Serás el impostor?

Traje celeste: Esta skin representa una relación en la que ya se apagó la llama, en la que la pareja ya no tiene sensualidad. ¿Lo sabías?

Traje amarillo: Si tienes a tu pareja en Among Us, el traje amarillo se usa para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos

Traje verde: Muchos lo asocian con la esperanza o una persona que no te va hacer daño. Sin embargo, también indica que puede sentir envidia por ti.

Conoce el significado de cada color de los trajes de Among Us. (Foto: Among Us)

Traje naranja: Refleja amistad. Siempre tratará de unirse a las partidas a fin de poder saber quién es el impostor con el resto de los personajes.

Traje azul: Simboliza una relación en la que ya se apagó la llama, en la que la pareja ya no tiene sensualidad.

Traje rojo: El rojo expresa algo más que amistad, expresa más bien deseo. Sin embargo, siempre debes tener cuidado ya que puede ser tu peor rival o el impostor.

Traje rosado: Este expresa amor, pero también significa que la persona es noble. Pero cuidado, no te dejes engañar por las apariencias.

Traje verde oscuro: Al igual que el verde claro, este oscuro representa cierta deslealtad y puede atacarte por la espalda en el lugar menos preciso.

Al igual que el verde claro, este oscuro representa cierta deslealtad y puede atacarte por la espalda en el lugar menos preciso. Traje marrón: Si bien intenta no representar emociones tan efusivas y radiantes, tampoco pudiera llegar a considerarse como un color depresivo o triste. Se relaciona con la tierra, la madera, la naturaleza y el medio ambiente. Es un color que puede en las tonalidades de los cálidos.

Traje morado: El traje morado o violeta o púrpura simboliza un amor prohibido, un amor oculto. Una relación entre amantes, entre parejas que viven una relación furtiva.

