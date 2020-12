Durante el 2020 el videojuego Among Us se ha convertido en el favorito de muchos. Con la finalidad de recrear la mente durante el periodo de cuarentena en varios países del mundo, la aplicación gozó de tanta popularidad que la mayoría empezó a jugar con todos sus amigos a fin de descubrir quién es el impostor.

Pero no solo eso, para mayor comodidad, Among Us fue uno de los juegos de Steam en ser descargado para la computadora con solo un pago extra. De esa manera podías ser un tripulante desde la computadora o conectarte desde tu celular.

Ahora que muchos disfrutan de varias skins, hats y hasta pets, un usuario ha decidido recrear el videojuego con la ropa de The Mandalorian .

A través de YouTube, un usuario llamado Himate muestra cómo se verían los impostores y los tripulantes de Among Us con un traje exclusivo de la serie de Star Wars de Disney Plus. ¿Te imaginas tenerlos tú?

Aunque no es oficial, puesto que el usuario ha tenido que modificar el código del juego, resulta curioso sobre cómo todos los personajes tienen el traje de Grogu (Baby Yoda), Mando, Cara Dune, Kuiil el Ugnaught, entre otros.

Pero no solo se colocaron las skins, sino que cada una de ellas disponen de una explicación individual o bio para que sepas algunos detalles más de The Mandalorian.