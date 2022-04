Para sacar una buena fotografía o filmar un buen video desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, debes tener en cuenta muchas cosas, entre las más importantes las siguientes: la gama del equipo, si es baja tendrá menos características que la alta; la resolución, esta define el tamaño de la imagen en megapíxeles; un sensor de buena calidad, es el encargado de recibir y captar la luz, recuerda que un gran sensor marca la diferencia en la calidad de las imágenes, etc. En caso hayas grabado un video oscuro desde tu celular, hoy te recomendaremos las mejores aplicaciones para aclararlo.

Si tu teléfono Android no cuenta con alguna de las características que mencionamos anteriormente, desde ahora te diremos que no se podrá hacer mucho, a menos que utilices programas profesionales de edición de video como: Adobe Premiere Pro, Final Cut, Movavi Video Suite, etc., sin embargo, es posible mejorar la claridad de las imágenes de tu video con aplicaciones móviles.

APPS DE ANDROID PARA ACLARAR VIDEOS OSCUROS

Inshot

Se trata de una plataforma de edición de videos totalmente gratis, no tendrás que pagar para utilizarla y además, te permite aclarar vídeos, justo lo que estás buscando. Puedes hacerlo utilizando las herramientas de “Brillo” y el “Contraste”.

Google Fotos

Una aplicación que la mayoría de dispositivos Android tiene de forma predeterminada. Para aclarar un video tendrás que ingresar al mismo, presionar el ícono de las tres líneas horizontales ubicadas en la parte inferior central y te aparecerán varis opciones: “Brillo”, “Contraste”, “Punto Blanco”, “Zonas brillantes”, “Sombras” y “Punto negro”.

VivaVideo

Un editor de video con buena calificación en la Google Play Store por parte de los usuarios que la han utilizado, te ofrece las mismas funciones básicas que las aplicaciones profesionales, entre ellas por supuesto la de modificar el brillo y contraste por capas.

Qué significan las letras “CE” de tu celular Android