Seguramente estás esperando una llamada internacional muy importante, como por ejemplo: la de un reclutador de trabajadores, quien te dijo que se comunicaría contigo para la firma virtual de un contrato, sin embargo, por algún motivo no contestaste el teléfono y observaste una o varias llamadas perdidas, ¿Te gustaría saber desde qué lugar la realizaron para que tengas una idea de qué persona se quiso comunicar contigo? es posible averiguar esta información con la ayuda de tu smartphone Android.

Debido a la protección de datos personales de los usuarios, es necesario aclarar que no sabrás la ubicación exacta de la llamada, tampoco el nombre del propietario, simplemente el país de origen de la llamada que has recibido. Recuerda que en la mayoría de casos un número de muchos dígitos no pertenece al país en donde resides.

Cómo saber desde dónde te está llamando un número desconocido

Primero, ingresa al navegador web de tu preferencia puede ser Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc.

Ahora, busca la página “ Tellows ”, un sitio web que te dirá desde qué país te está llamando un número desconocido.

El siguiente paso es introducir ese número en el recuadro que te aparece, dale en buscar.

La plataforma te mostrará varios datos, por razones de privacidad no te aparecerá el nombre del propietario.

Ubícate en la sección denominada “Detalles sobre este número”.

Finalmente, en el apartado “Prefijo” te dirán si se trata de un celular o teléfono fijo y desde qué país te está llamando.

¿Por qué los teléfonos modernos ya no tienen batería removible?

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

