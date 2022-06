Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android, sean de la compañía Xiaomi, Samsung, Motorola, etc., cuentan con una función que no es del agrado de muchos usuarios, esta consiste en que la cámara principal de su teléfono toma fotografías con un sello de agua que especifica la marca y el modelo del equipo. Si no te sientes cómodo con esta especificación y consideras que tapa partes importantes de tus imágenes, desde Mag te explicaremos cómo quitar el sello de agua para siempre.

No tendrás que rootear tu teléfono o descargar aplicaciones de sitios externos, ya que el sello de agua lo puedes eliminar directamente desde las configuraciones de tu cámara nativa. Esta marca normalmente aparece de manera automática en la parte inferior izquierda tras haber tomado una fotografía, por ejemplo: en Samsung sale la siguiente especificación: “Samsung Quad Camera. Tomada con mi Galaxy (modelo)”.

LOS PASOS PARA ELIMINAR EL SELLO DE AGUA DE LAS FOTOS QUE TOMA LA CÁMARA DE ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona el apartado denominado “Aplicaciones”. Se desplegarán todas las apps descargadas o predeterminadas de tu smartphone.

Aquí tienes que ubicar y tocar sobre la app nativa de la “Cámara”.

El siguiente paso es apretar la opción “Ajustes de cámara”.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor que dice “Marca de agua”.

QUÉ NO DEBES HACER CUANDO TU MÓVIL ANDROID CAE AL AGUA

No dejarlo encendido, se recomienda apagarlo y secarlo con un paño.

No debes prenderlo cuando se apaga solo después de haber caído al agua, si lo haces podrías generar un corto circuito al interior que termine por dañar los componentes.

Si tu celular es antiguo de repente tiene batería extraíble, quítasela y procede a secarlo con el mismo paño.

No lo seques con una secadora de cabello.

No soples por la parte de los altavoces o la ranura de carga. Lo mejor es utilizar un hisopo que esté remojado con alcohol isopropílico, este es un líquido especial que utilizan los técnicos de celular para evaporar el agua de los componentes electrónicos.

Si la batería no es extraíble, quítale la memoria microSD y la tarjeta SIM.

No coloques tu celular en arroz, mejor compra un paquete de perlas de gel de sílice.

No lo expongas a la luz solar o lo metas al microondas.

No lo conectes al toma corriente.

