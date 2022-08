Es probable que la mayoría de usuarios Android conserve un teléfono móvil antiguo en su casa, ese que dejaron de utilizar cuando se compraron un dispositivo nuevo, en caso no sepas qué hacer con ese equipo que tienes guardado en el cajón, desde Mag te hemos enseñado a darle otro uso para convertirlo en un repetidor WiFi, localizador GPS, despertador de mesa, etc., sin embargo, en esta oportunidad sabrás cómo transformarlo en un altavoz inteligente. Toma nota.

No vendas o regales tu celular antiguo, ya que uno nunca sabe si puedes perder el que utilizas actualmente, así siempre tendrás a tu disposición una segunda alternativa, pero, mientras no le des uso a ese teléfono viejo, te recomendamos transformarlo en un altavoz inteligente con la ayuda del Asistente de Google.

EL TRUCO PARA CONVERTIR TU TELÉFONO EN UN ALTAVOZ INTELIGENTE

Antes de comenzar, es importante aclarar que un altavoz inteligente dispone de tres componentes: un micrófono, altavoces y conexión a Internet. Con estos elementos puedes habilitar el Asistente de Google a través del comando “Ok Google”.

¿Para qué sirve un altavoz inteligentes? para muchas cosas, serás capaz de pedirle a tu teléfono que te responda preguntas, cree una alarma, reproduzca canciones, etc. Estos dispositivos no son baratos, no obstante, ahorrarás mucho dinero si es que tienes un teléfono viejo.

Primero, debes habilitar el Asistente de Google, así que desde tu celular viejo abre la aplicación de Google (no Google Chrome).

(no Google Chrome). Ahora, toca en el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se abrirá una mini ventana con varias funciones, presiona en “Configuración” > “Asistente de Google”.

Desplázate hacia abajo y haz clic en “Hey Google y Voice Match”.

Activa el interruptor denominado “Hey Google”.

Luego, configura tu celular para que no se apague por inactividad, ya que el asistente solo funciona cuando el teléfono se encuentra desbloqueado. También asegúrate que de haber subido todo el volumen, se recomienda descargar aplicaciones para aumentar el sonido del móvil.

El siguiente paso es colocar tu dispositivo en un lugar cercano a donde estés, por ejemplo: el escritorio donde trabajas, tu cuarto, la sala, etc.

Finalmente, pídele lo que quieras con el comando “Ok Google” o “Hey Google”.

CÓMO EVITAR FRAUDES EN TU CELULAR ANDROID

Actualiza siempre tu smartphone: Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware.

Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware. No abras mensajes ni links sospechosos: No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información.

No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información. Descarga aplicaciones de tiendas oficiales: Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular.

Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular. Cuidado con los anuncios: Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos.

Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos. Usar métodos de desbloqueo: La recomendación más básica es prevenir, y ello incluye tomar medidas como fijar un método de desbloqueo de pantalla mediante huella, reconocimiento facial, patrón o pin. Así, en caso de pérdida de tu celular, no podrán acceder a tu información personal.

