Google no solo es una compañía tecnológica que se dedica a crear aplicaciones como: Google Maps, Drive, Gmail, etc., sino que también es el desarrollador del sistema operativo para móviles más utilizado de todo el mundo, nos referimos a Android. Este software se caracteriza principalmente por las herramientas de personalización y la libertad de instalar aplicativos a modo de APK (las que no se descargan desde la Google Play Store), funciones que van a mejorar cada vez que se lance una nueva versión de Android, ¿Te gustaría saber cada cuánto salen actualizaciones? a continuación responderemos a la interrogante.

Para el mes de agosto del año 2022, la mayoría de los teléfonos inteligentes de diferentes marcas y de la gama media o alta, ya contarán con la vigente versión del mencionado software del robot verde, hablamos de Android 12. A veces, Google lanza actualizaciones de emergencia en Android, debido a que los propios usuarios o desarrolladores detectan ciertos fallos de seguridad en el sistema operativo, los cuales podrían ser aprovechados por los ciberdelincuentes para acceder a tu información personal o datos bancarios.

Es importante aclarar que el nombre de la versión de Android no cambia cuando llega una actualización de emergencia, por ejemplo: Android 12 podría llamarse Android 12.1, básicamente mejoran los parches de seguridad; sin embargo, lo mismo no ocurre cuando Google viene desarrollando durante varios meses una nueva versión con herramientas y funciones adicionales.

DESPUÉS DE CUÁNTO TIEMPO ANDROID LANZA ACTUALIZACIONES

Como lo dijimos anteriormente, las actualizaciones de los parches de seguridad son constantes dependiendo de la situación, de hecho Google ha decidido actualizarlos obligatoriamente después de cada trimestre, quiere decir luego de 90 días. Lo mismo no ocurre con las nuevas versiones, estas normalmente se lanzan entre los meses de abril y octubre de cada año, pero, en su programa Beta o de prueba, así el público puede experimentar un poco de las novedades.

Google pone a disposición de todos la nueva versión oficial de Android en el mes de noviembre (no Beta), así como lo hizo con Android 10, 11 y 12. En ese sentido, se podría decir que brindan una actualización por año , la próxima es Android 13.

Calendario para actualizar tu móvil Samsung a Android 12 con ONE UI 4

Modelos actualizados

Galaxy S21 5G (Diciembre 2021)

Galaxy S21 + 5G (Diciembre 2021)

Galaxy S21 Ultra 5G (Diciembre 2021)

Galaxy Z Fold 3 (diciembre 2021)

Serie Z

Galaxy Z Fold 3 5G (febrero 2022)

Galaxy Z Fold 2 (enero 2022)

Galaxy Z Fold 2 5G/LTE (febrero 2022)

Galaxy Z Flip 3 (enero 2022)

Galaxy Z Flip 3 5G (febrero 2022)

Galaxy Z Flip (febrero 2022)

Serie S

Galaxy S21 Ultra (enero 2022)

Galaxy S21+ (enero 2022)

Galaxy S21 (enero 2022)

Galaxy S20 Ultra (febrero 2022)

Galaxy S20 Ultra LTE (marzo 2022)

Galaxy S20+ (marzo 2022)

Galaxy S20 (febrero 2022)

Galaxy S20 FE (marzo 2022)

Serie Note

Galaxy Note 20 Ultra (marzo 2022)

Galaxy Note 20 (marzo 2022)

Galaxy Note 10+ (marzo 2022)

Galaxy Note 10 (marzo 2022)

Galaxy Note 10e (marzo 2022)

Galaxy Note 10 Lite (marzo 2022)

Serie A

Galaxy A72 (abril 2022)

Galaxy A71 (mayo 2022)

Galaxy A51s 5G (marzo 2022)

Galaxy A52 (abril 2022)

Modelos que faltan actualizar

Serie A

Galaxy A51 (mayo 2022)

Galaxy A32 (julio 2022)

Galaxy A31 (julio 2022)

Galaxy A22 5G (agosto 2022)

Galaxy A22 (julio 2022)

Galaxy A21s (agosto 2022)

Galaxy A12 (agosto 2022)

Galaxy A11 (septiembre 2022)

Galaxy A03s (agosto 2022)

Galaxy A02 (agosto 2022)

Galaxy A01 (julio 2022)

Serie M

Galaxy M52 5G (mayo 2022)

Galaxy M51 (mayo 2022)

Galaxy M32 (junio 2022)

Galaxy M31 (junio 2022)

Galaxy M22 (junio 2022)

Galaxy M12 (julio 2022)

Galaxy M11 (julio 2022)

Tabletas