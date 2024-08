Cada vez que compramos un dispositivo, ya sea de gama media o alta, siempre nos preguntamos si tiene una buena cámara. A veces es posible probarla antes de adquirirlo; sin embargo, en ocasiones, esto no se puede hacer y buscamos reviews para conocer si toma selfies correctos, no sufre de saturación o no salen demasiado contrastadas.

Es por esa razón que hoy te compartiré el listado más reciente de DXOMark, mismo que es consultado por varios usuarios en todo el mundo para saber qué es lo que opina sobre un determinado modelo de dispositivo móvil. Aquí los smartphones con las mejores cámaras.

Huawei Pura 70 Ultra

El smartphone trae una serie de tres cámaras: la primera de ellas, la principal, es de 50 megapíxeles, con una apertura variable de f/1.6 a 4.0, con sensor estabilizado. Le acompaña un sensor de 40 MP ultra gran angular y otro de 50 MP teleobjetivo capaz de hacer un zoom de 3,5x.

ANDROID | El Huawei Pura 70 Ultra tiene cuero vegano en la zona trasera. (Foto: Huawei)

Honor Magic6 Pro

Por otro lado, el Honor Magic6 Pro tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, con apertura variable f/1.4 y f/2.0. Asimismo tiene un Ultra Gran Angular de 50 MP con 122 grados. En el caso del telefoto, este es de 180 MP con un zoom de 2,5x.

HONOR | El Honor Magic 6 Pro tiene un precio en el Perú de 5099 soles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Huawei Mate 60 Pro+

Las cámaras de este smartphone, que solo se vende en China, son de 40 megapíxeles el ultrawide, además de 48 MP el estándar y lleva un telefoto de 48MP, capaz de hacer zoom de hasta 3.5 de alcance.

Oppo Find X7 Ultra

En el ranking aparece también un dispositivo que cuenta con hasta 4 cámaras: se trata del Oppo Find X7 Ultra. Este lleva un angular de 50 MP con apertura de f/1.8, otro gran angular de 50 MP con 123 grados, un primer telefoto de 50 MP con 6x de zoom, y otro telefoto de 50 MP con 3x de zoom.

El OPPO Find X7 Ultra tiene una avanzada tecnología de imagen Hasselblad. (Foto: OPPO)

Huawei P60 Pro

En torno al dispositivo chino, que queda en el quinto lugar, tiene 48 MP en la principal con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0. Un lente telefoto de 48 MP, f/2.1, con 3,5x de zoom y 13 MP, f/2.2, en el ultra gran angular.

ANDROID | Así luce el Huawei P60 Pro. (Foto: Huawei)

