Seguridad y privacidad, dos importantes características que debes agregarle a tu celular con sistema operativo Android, de esta manera vas a proteger la información que vienes almacenando en tu dispositivo móvil. Nosotros recomendamos agregar el desbloqueo con huella dactilar, es el más seguro de todos porque las terceras personas van a requerir de tu dedo para que accedas a los datos internos que registras en el equipo.

Un problema bastante común con el referido mecanismo de seguridad es que muchas veces el sensor no reconoce tu huella a la primera pasada, algo que genera frustración, aunque es necesario destacar que todo dependerá de la gama del smartphone, si es alta los componentes serán de mejor calidad y el desbloqueo responderá de inmediato.

Otro detalle a resaltar es que el escáner del teléfono se va deteriorando con el tiempo de uso, así que probablemente reconozca tu huella digital después de varios intento.

Los pasos para que tu celular detecte más rápido la huella digital

Primero, corrobora que el sensor de tu celular Android esté limpio.

esté limpio. Ahora, registra una misma huella en dos oportunidades, ya que algunos móviles admiten hasta 5 como máximo.

Recomendamos las huellas del pulgar e índice, son las que más se utilizan.

Para hacerlo, accede a los “Ajustes”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

El siguiente paso es presiona sobre el apartado que dice “Pantalla de bloqueo”.

Desplázate hacia abajo y toca la opción denominada “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”.

Finalmente, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice.

No olvides realizar el mismo proceso en dos ocasiones.

La solución cuando la carga rápida de tu celular Android no funciona

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

