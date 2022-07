Android TV es un sistema operativo desarrollado por Google exclusivamente para los televisores inteligentes, con el referido software puedes ingresar a ciertas aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil, como por ejemplo: YouTube, Netflix, Spotify, etc., e incluso también te permite descargar algunos juegos compatibles con el dispositivo debido a que cuenta con la Google Play Store. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a habilitar el control remoto secreto de tu smartphone o tableta Android, así podrás utilizarlo en tu televisor con Android TV. Toma nota.

La mayoría de los celulares con S.O. Android de la gama media y alta, cuentan con la aplicación Google TV (Ex Google Play Películas) de manera predeterminada, la misma que te incluye un control remoto compatible con los televisores que tienen Android TV, por esta razón es que no tendrás que descargar aplicaciones de sitios externos, solo debes habilitar el mando secreto desde tu móvil.

CÓMO ACTIVAR EL MANDO SECRETO DE ANDROID PARA TU TV CON ANDROID TV

Primero, despliega desde arriba hacia abajo el menú de notificaciones.

Se abrirán las funciones básicas del móvil, como los botones para activar el “WiFi”, “Modo avión”, “Bluetooth”, etc.

En la parte inferior verás el ícono de un lápiz o los tres puntos verticales, presiónalos. Es importante aclarar que los elementos pueden variar dependiendo de la marca o modelo de tu equipo.

Android te mostrará algunas opciones, toca sobre la que dice “Editar botones”.

El siguiente paso es pulsar y arrastrar hasta el panel principal de funciones el botón denominado “Control remoto”.

Haz clic en “Realizado” para conservar los cambios.

Luego, abre el panel nuevamente y aprieta el nuevo control remoto.

Finalmente, vincúlate a un televisor con Android TV y empieza a navegar desde tu teléfono.

La TV debe estar conectada a la misma red WiFi que tu celular, asimismo, cuando se abra el mando de Google TV, el funcionamiento es muy sencillo y no necesitas de una capacitación para utilizarlo, en total tiene siete botones en su interfaz principal, los cuales son: “Atrás”, “Home”, “Asistente de Google”, “Mute”, “Menos volumen”, “Más volumen”, y el botón del medio que sirve como cursor y para cambiar canales, además, tras realizar un toque en un campo de texto de la TV podrás escribir a través de Gboard en el móvil.

QUÉ OTRAS FUNCIONES CUMPLE LA ENTRADA USB-C DE TU MÓVIL ANDROID

Tras conectar tu smartphone a una computadora o portátil, no solo te permitirá transferir archivos multimedia, sino que también podrás utilizar la cámara del teléfono como una webcam e incluso un mouse.

Otra opción es la de ver la pantalla de tu teléfono en el televisor, solo requieres de un adaptador USB-C a HDMI.

Los celulares de gama alta suelen tener baterías de 5 a 6 mil mAh (Miliamperios), por ello, la referida entrada te permite cargar otros dispositivos con la herramienta denominada “Carga inversa”. Para esto necesitas un adaptador de cable USB-C, luego tendrás que conectar ambos móviles.

A veces resulta difícil jugar gameplays desde tu teléfono Android, pero, en el mercado de la tecnología existen mandos de PlayStation o Xbox con entrada USB-C.

