¿Eres de las personas que tiene dificultades para concentrarse? el sistema operativo Android cuenta con un increíble truco para que no te distraigas con las redes sociales, videojuegos, plataformas de mensajería, etc. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos cómo activar el “modo concentración” en tu dispositivo móvil, de esta manera ya no te interrumpirán esas notificaciones que te incitan a revisar el teléfono.

Es importante aclarar que mientras tengas habilitado el “modo concentración” todas las aplicaciones quedarán bloqueadas, excepto aquellas que optes por excluir, asimismo, solo accederás a las notificaciones perdidas cuando salgas o deshabilites manualmente la referida herramienta. Además, es imprescindible que tengas las versiones de Android 10 o superiores, debido a que cuentan con la función de “Bienestar digital y controles parentales”, no será necesario que descargues programas de sitios externos.

LA GUÍA PARA HABILITAR EL MODO CONCENTRACIÓN DE ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado "Bienestar digital y controles parentales".

En esta ventana podrás ver cuánto tiempo ha estado prendida la pantalla de tu celular y cuánto tiempo has utilizado cada aplicación (por día o semana).

Ubícate en la sección denominada “Maneras de desconectarse” > “Modo concentración” > y oprime en “Tiempo de trabajo”.

Dale en “Iniciar”. Android te recomendará las aplicaciones que obligatoriamente tienen que estar en uso, las cuales son: “Ajustes”, “Mensajes”, “Google Play”, “Reloj” y “Teléfono”.

Si aprietas en "Editar" es posible añadir más apps, aunque lo ideal sería dejarlo como está.

El siguiente paso es definir el tiempo, así que haz clic en “Duración” y elige entre 15 minutos como mínimo, 12 horas como máximo o hasta que lo desactives manualmente.

Finalmente, pulsa en “Aceptar” > “Iniciar”.

Listo, eso sería todo. Como puedes observar, todas las aplicaciones y widgets habrán cambiado por una tonalidad ploma, significa que estarán inhabilitadas momentáneamente para que realices tus actividades, si presionas sobre alguna te aparecerá el aviso “Concéntrese” y debajo dos opciones “Aceptar” e “Ir a configuraciones”, así las activarás manualmente.

ESTAS SON LAS APPS DE LA GOOGLE PLAY QUE CONTIENEN PELIGROSOS VIRUS

Pese a que ya varias aplicaciones han sido retiradas de la Google Play, todavía algunas se resisten a ser eliminadas, por lo que debes tomar tus precauciones.

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch and Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor and Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo and Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters and Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers and GIF (gb.crazykey.sevenboard)

