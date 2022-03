¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante actualizar las aplicaciones de Android? la respuesta es simple, porque con las últimas versiones de cada app no solo disfrutas de las nuevas funciones o herramientas, sino también de los nuevos parches de seguridad para evitar que a tu dispositivo ingrese algún tipo de virus malware, el cual es creado por los ciberdelincuentes con el objetivo de acceder a tus datos personales que almacenas en un equipo móvil, incluyendo tu información bancaria en el peor de los casos. Por este motivo, hoy te enseñaremos a actualizar automáticamente todas las apps que has descargado de la Google Play Store.

Es importante aclarar que las actualizaciones de cada aplicativo ocupan una gran cantidad de almacenamiento, por ello, si en caso no cuentas con el espacio suficiente, se recomienda no activar las actualizaciones automáticas y hacerlo de forma manual, caso contrario si tu móvil aún tiene una gran cantidad de Gigabytes, activa la función de Android.

CÓMO HABILITAR LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE APPS EN ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y toca sobre el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

y toca sobre el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones, accede a “Administrar dispositivo y apps”.

Aquí vas a ver cuántas actualizaciones tienes pendientes y el uso de gigabytes que has consumido del almacenamiento. Si deseas lo puedes hacer manualmente de lo contrario haz lo siguiente.

Vuelve a la Google Play y presiona nuevamente tu foto de perfil > “Ajustes” o “Configuraciones” > “Preferencias de red”.

Luego, aprieta en el apartado denominado “Actualización automática de apps”.

Elige si deseas que Android actualice los aplicativos por medio de cualquier red (incluyendo los datos móviles activados) o solo cuando estás conectado a una red wifi.

Listo, eso sería todo, solo toca en “Listo” para guardar los cambios y ya no tendrás esa preocupación de saber si las apps de tu móvil Android han lanzado nuevas actualizaciones. Es una forma muy útil de tener las mejores funciones y simultáneamente reforzar la seguridad de tus datos.

Cómo conectarte a una red wifi sin saber la contraseña

Abre los “Ajustes” de tu celular Android .

. Haz un toque en la sección “Conexiones”.

Si tu celular está conectado a una red Wifi y necesitas que tu amigo acceda a ella sin brindarle la contraseña, simplemente pulsa sobre el nombre de la red.

Observarás que a la derecha de la red te aparecerá el ícono de un engranaje, dale clic.

Finalmente, en la parte inferior presiona en “Código QR” y que tu amigo, familiar o compañero del trabajo lo escanee desde tu teléfono.

