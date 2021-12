El sistema operativo para móviles desarrollado por la gigante tecnológica Google, nos referimos a Android, ha implementado una herramienta que los teléfonos celulares de la marca Motorola ya tenían, se trata de la función ‘Linterna rápida’, la cual puedes activar con solo sacudir un par de veces tu dispositivo, ¿Quieres saber cómo configurar tu smartphone para habilitar esta opción? a continuación te indicaremos los pasos.

Si no cuentas con un celular Motorola no te preocupes, ya que la misma función llegó a las otras marcas como: Samsung, Xiaomi, Sony, etc., dispositivos que también cuentan con sistema operativo Android, sin embargo, la diferencia es que en estos equipos sí será necesario descargar una aplicación desde la Google Play Store para activar la ‘Linterna rápida’.

Se trata del aplicativo ‘Shake light’, disponible solamente en la Google Play Store, para obtenerla rápidamente haz clic en el siguiente enlace. Además, es importante aclarar que esta app es capaz de detectar cuando el smartphone se encuentra en tu bolsillo, así al momento de correr o hacer ejercicios no se encenderá la linterna y por lo tanto no consumirá la batería del móvil.

CÓMO ENCENDER LA LINTERNA DEL MÓVIL AGITANDO EL EQUIPO

Luego de instalar la aplicación en Android tienes que abrirla.

tienes que abrirla. No te pedirá permisos adicionales para que pueda operar.

En la pantalla principal te aparecerá el ícono de un botón de encendido, si lo tocas se prenderá la linterna.

Lo que buscas es la opción que se ubica en la parte inferior de este botón, pues hay un apartado que dice: ‘Encender al agitar’, actívala.

En el lado superior derecho puedes ver el ícono de una rueda dentada (Engranaje), presiónalo para configurar la función.

Aquí puedes modificar la sensibilidad de la linterna para ajustarla a tu fuerza o preferencia al momento de sacudir el smartphone Android.

Listo, por último sal de la aplicación y sacude el móvil para que se encienda la linterna. Esta herramienta es muy importante cuando repentinamente te quedas sin luz y no ves nada por la oscuridad, asimismo, al momento de ocurrir un evento no deseado que deje graves daños materiales y afecte a la energía eléctrica de tu zona.

