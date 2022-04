Android no deja de sorprendernos con características de funcionalidad que se van agregando con cada actualización del sistema operativo. No importa la marca del fabricante de tu dispositivo, hay algunos detalles que todavía no conocemos.

Aunque muchos se consideran usuarios avanzados, pues ya desentrañaron varios secretos del sistema, aún no saben como acceder a más trucos del sistema Android que viene instalado en su dispositivo.

Gracias a la guía del portal Xataka Android, es posible activar esas opciones que solo están reservadas para programadores y desarrolladores móviles.

Tutorial para activar las opciones de desarrollador en Android

Ve a los Ajustes de tu smartphone

Busca Información del dispositivo

Desliza hasta ver Número de compilación

Toca esta opción siete veces seguidas

Ingresa el Pin de seguridad, patrón o coloca tu huella

Recuerda que cada fabricante cambia el nombre de las opciones. Debes estar atento, porque puedes encontrar “Número de versión” en lugar de compilación.

Si has seguido todos los pasos de manera correcta, visualizarás la sección Opciones de Desarrollador entrando al apartado de Sistema

¿Para qué sirven las opciones de desarrollador?

Todo desarrollador de aplicaciones utiliza dichas funciones para realizar pruebas en los software que pondrán a disposición en la Play Store, la idea es que puedan verificar si su programa se adapta a los requerimientos de Android y no causa errores.

Gracias a dichas funciones se puede acelerar las animaciones o prescindir de ellas, también se puede conocer la frecuencia a la cual esta trabajando la pantalla, entre otras.

Qué significa el símbolo del tacho de basura de tu celular Android

Según la página de Nokia se menciona que este símbolo del contenedor de basura tachado también se le conoce como “wheelie bin” en inglés.

Asimismo, este hace referencia a que "la batería, el material informativo o el embalaje" no deben tirarse a los tachos de basura comunes.

Por el contrario, deben llevarse a puntos de recolección diferentes al final de su vida útil.

El símbolo también hace clara mención a que el producto, en este caso el celular, puede ser reciclado.

Para ello debes tener en cuenta cuáles son los lugares o establecimientos donde sí se autoriza el desecho de celulares.