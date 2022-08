Android es un sistema operativo para móviles que cuenta con su propia tienda de aplicaciones, la Google Play Store, y por supuesto no todo es gratis aquí, por algo le dicen “tienda”, de hecho la mayoría de apps gratuitas incluyen una gran cantidad de anuncios que son eliminados cuando recién adquieres la versión premium. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a añadir una tarjeta de crédito o débito en la Google Play para que puedas realizar tus compras con responsabilidad. Toma nota.

Es importante aclarar que la Google Play no trabaja con dinero en efectivo, todo se realiza de manera virtual, por eso es que te ofrece hasta dos formas de pago: “Canjeando códigos” (no muy utilizada); y “Agregando una tarjeta de crédito o débito”. Si no eres de las personas que hacen compras constantemente en la referida tienda de Android, te recomendamos no guardar los datos de tu tarjeta, ya que alguien sería capaz de ingresar y adquirir algún producto sin tu permiso.

EL TRUCO PARA AÑADIR UNA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO EN LA GOOGLE PLAY

Primero, abre la Google Play Store , viene de forma predeterminada en todos los dispositivos Android.

, viene de forma predeterminada en todos los dispositivos Android. Ahora, presiona sobre el ícono de tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Oprime en “Pagos y suscripciones” > “Formas de pago”.

En la sección que dice “Agrega una forma de pago a tu cuenta de Google”, escoge la denominada “Agregar tarjeta de crédito o débito”.

Añade el número de tu tarjeta > fecha de vencimiento de la misma > y el código “CVC”.

Finalmente, dale en “Guardar” y listo, ya podrás realizar compras desde la misma Google Play o al interior de las aplicaciones.

CÓMO HABILITAR LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE APPS EN ANDROID

Vuelve a ingresar a la Google Play de Android y toca nuevamente en el ícono de tu foto de perfil.

y toca nuevamente en el ícono de tu foto de perfil. Accede en la opción “Administrar dispositivo y apps”.

En esta parte vas a ver todas tus aplicaciones que tienen actualizaciones pendientes y el uso de gigabytes que has consumido del almacenamiento.

Si deseas las puedes actualizar manualmente, de lo contrario haz lo siguiente: regresa y otra vez haz clic en tu foto de perfil > entra a los “Ajustes” o “Configuraciones” > “Preferencias de red”.

Luego, aprieta en el apartado denominado “Actualización automática de apps”.

Elige si deseas que Android actualice los aplicativos por medio de cualquier red (incluyendo los datos móviles activados) o solo cuando estás conectado a una red wifi.

Listo, eso sería todo, solo toca en “Listo” para guardar los cambios y ya no tendrás esa preocupación de saber si las apps de tu móvil Android han lanzado nuevas actualizaciones. Es una forma muy útil de tener las mejores funciones y simultáneamente reforzar la seguridad de tus datos.

Síguenos en nuestras redes sociales: