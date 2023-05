La mayoría de usuarios almacena información muy importante en sus dispositivos móviles con sistema operativo Android, sin embargo, es un hecho que tus datos más personales son las fotos, videos y capturas de pantalla que guardaste en los diferentes álbumes que se crearon en la galería de tu teléfono inteligente, ¿Te gustaría bloquearlos para que solo accedas con huella dactilar? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

La galería de Android crea álbumes automáticamente dependiendo del tipo de imagen, por ejemplo: guardará todas las fotografías tomadas con el smartphone en la carpeta “Cámara”; “Captura de pantalla” en el caso de los screenshots; no obstante, también puedes crear álbumes y nombrarlos de forma manual, incluso te permite mover los archivos entre carpetas.

Si quieres reforzar la seguridad y privacidad de los álbumes, te recomendamos mover todas las imágenes a una carpeta y bloquearla con tu huella digital, así necesitarán de tu dedo para desbloquearla. Antes de comenzar, recuerda que este truco solamente se encuentra disponible en algunos dispositivos de la gama alta de Samsung.

Así puedes bloquear un álbum con huella digital en la galería de Android

Primero, ingresa a la galería de Android y presiona sobre el ícono de las tres rayas que se ubican en el extremo inferior derecho.

y presiona sobre el ícono de las tres rayas que se ubican en el extremo inferior derecho. Ahora, presiona sobre los “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice “Acerca de la galería” > luego toca varias veces en la “Versión”, así habilitarás la “ Gallery labs ”.

”. Retrocede hasta los álbumes y pulsa por unos segundos sobre cualquiera > luego toca los tres puntos de abajo.

Se desplegarán varias opciones.

Finalmente, aprieta en “Lock album” (Bloquear álbum).

Intenta entrar al álbum y te pedirán huella dactilar.

La solución cuando la carga rápida de tu celular Android no funciona

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

