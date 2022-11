Cada vez que te descargas e instalas una aplicación o APK, tienes que otorgarle ciertos permisos de tu teléfono inteligente con sistema operativo Android, por ejemplo: WhatsApp te pide el acceso al micrófono (para grabar el audio); a la galería (para almacenar y enviar fotos o videos); ubicación (para compartir y recibir la misma); etc., no hay duda de que es algo justificable, sin embargo, no es normal que una aplicativo te solicite todos estos permisos y no los utilice, ¿Quieres saber si realmente una app se encuentra espiándote? desde Mag te enseñaremos a reforzar la seguridad y privacidad de tu información con este sencillo truco.

Los pasos para que una aplicación de Android no te espíe

A veces los usuarios le dan “Aceptar” a todo sin leer previamente lo que están otorgando.

Para saber si realmente te están espiando descarga la aplicación “ DuckDuckGo ”, la puedes obtener desde la Google Play Store de Android o haciendo clic en el siguiente enlace .

Este programa te ayudará a bloquear rastreadores de terceros que se camuflan como "Aplicaciones".

Abre la app e ingresa a las “Configuraciones”.

El siguiente paso es presionar sobre la opción “Protección de seguimiento de aplicaciones”.

Por último, acepta los permisos que te solicita DuckDuckGo como la “Conexión VPN”. Recuerda que se trata de una app 100% confiable.

Espera los resultados del proceso. De esta forma sabrás si algunas aplicaciones que has instalado en tu celular funcionan como rastreadores, los cuales recopilan información para mostrarte anuncios o publicidad.

Para evitar esto tienes que desinstalar o eliminar el aplicativo de inmediato.

Motivos para que el iPhone sea más costoso que un celular con Android

Procesador : todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones.

: todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones. Actualizaciones : Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone.

: Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone. Cámaras: finalmente, todos estarán de acuerdo en que las cámaras de los iPhonese son superiores a las de muchos modelos con Android, la diferencia es abismal. De esta manera podrás tomar mejores fotografías y grabar videos con alta resolución.

