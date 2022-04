Los teléfonos inteligentes desarrollados por la compañía tecnológica Xiaomi, han ganado mucha popularidad por todo el mundo en los últimos años, esto debido a la buena calidad y precios económicos de sus equipos, según muchos usuarios de la referida marca; sin embargo, los dispositivos móviles de la firma china también destacan por su amplia variedad de funciones, entre ellas hay una que refuerza la privacidad y seguridad en caso de pérdida o robo, significa que nadie podrá apagarlo, ¿Quieres saber cómo bloquear el botón de encendido y apagado? aquí lo explicaremos.

Cuando pulsas por unos segundos el botón físico de encendido o apagado, ese que normalmente se encuentra en el lateral derecho y debajo de los botones de subir o bajar volumen, en la pantalla del móvil te aparecerán dos opciones: “Apagar” y “Reiniciar”, con el primero desconectas de todo a tu celular, tanto para las llamadas, conexión a internet, mensajes de texto (SMS),etc.; y con el segundo, como su nombre lo dice, lo reinicias.

Dejar así tu smartphone es muy peligroso porque en caso seas víctima de un robo, automáticamente el delincuente va a querer apagar tu celular para que no suenen las llamadas y no puedas rastrearlo, en cambio, con el bloqueo del referido botón ya no serán capaces de hacer esto, así será más fácil buscar tu equipo desde tu cuenta de Google a través del siguiente enlace. Es importante aclarar que si una persona sabe tu contraseña, PIN o patrón de seguridad, sí podrá apagar tu celular.

ASÍ PUEDES BLOQUEAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO O APAGADO DE TU MÓVIL XIAOMI

Primero, desde tu teléfono Xiaomi con Android ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones”, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Aquí busca y presiona el apartado denominado “Pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo”.

Desplázate hacia abajo y encuentra la opción “Acceso al menú de apagado”.

Finalmente, desactiva el interruptor, tiene que estar apagado.

Listo, sal de las configuraciones y bloquea tu celular, corrobora los cambios pulsando por unos segundos el botón de encendido y apagado, verás que ya no te aparecerá nada, pero, seguro te estarás preguntando ¿y cómo lo apago? es muy simple, desbloquea tu teléfono con patrón de seguridad, clave o huella dactilar y ahora cuando pulses el botón sí te saldrá el menú de “Apagar” o “Reiniciar”.

