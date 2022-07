De repente en más de una ocasión te has tomado una fotografía con la cámara de tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, sin embargo, también es muy común que al ver los resultados de la imagen algo o alguien se haya cruzado en el encuadre y terminó saliendo en la instantánea que tanto te gustó. No pierdas el tiempo tomándote otra foto, ya que desde Mag te enseñaremos un truco para retirar objetos, líneas e incluso personas con la ayuda de tu celular Xiaomi, todo esto sin descargar aplicaciones externas.

Antes de comenzar, es importante aclarar que esta herramienta de edición es nativa y solo la tienen los teléfonos de la marca china Xiaomi que cuenten con la capa de personalización MIUI 12 o versiones superiores. Además, la eliminación de objetos no tardará más de cinco segundos, así que no tendrás que esperar mucho tiempo para retirar algo que no te agrade de una fotografía.

EL TRUCO PARA ELIMINAR OBJETOS Y PERSONAS DE UNA FOTO CON TU SMARTPHONE XIAOMI

Primero, abre la galería de imágenes de tu móvil Xiaomi.

Presiona sobre la foto en la que deseas eliminar un objeto.

Cuando se extienda la imagen, en la parte inferior te aparecerán unas herramientas, toca en “Editar”, lo ubicas con el ícono de un cuadrado junto a un lápiz.

Ahora, se desplegarán nuevas funciones, abajo tienes dos botones denominados: “Básico” e “IA” (inteligencia artificial), aprieta en el último.

El siguiente paso es hacer clic en la opción “Borrar”.

Aquí tendrás tres elementos: “Manualmente”, “Eliminar líneas” y “Quitar personas”.

La primera, sirve para borrar objetos que selecciones con un pincel ajustable; por ejemplo, un tacho de basura; con la segunda solo debes seleccionar una línea de la imagen como una grieta de la pista; mientras que la tercera su propio nombre lo dice, quita personas de la foto, solo toca el cuerpo de ese sujeto y pulsa en la “x” para eliminarla.

La herramienta editar se ha creado con inteligencia artificial, así que no tendrás que descargar aplicaciones que ocupen espacio de almacenamiento en tu celular.

Finalmente, realiza un toque en el check de abajo a la derecha para conservar los cambios.

Eso sería todo. Lo único por hacer es compartir la imagen por tus redes sociales favoritas.

QUÉ OTRAS FUNCIONES CUMPLE LA ENTRADA USB-C DE TU MÓVIL ANDROID

Tras conectar tu smartphone a una computadora o portátil, no solo te permitirá transferir archivos multimedia, sino que también podrás utilizar la cámara del teléfono como una webcam e incluso un mouse.

Otra opción es la de ver la pantalla de tu teléfono en el televisor, solo requieres de un adaptador USB-C a HDMI.

Los celulares de gama alta suelen tener baterías de 5 a 6 mil mAh (Miliamperios), por ello, la referida entrada te permite cargar otros dispositivos con la herramienta denominada “Carga inversa”. Para esto necesitas un adaptador de cable USB-C, luego tendrás que conectar ambos móviles.

A veces resulta difícil jugar gameplays desde tu teléfono Android, pero, en el mercado de la tecnología existen mandos de PlayStation o Xbox con entrada USB-C.

Síguenos en nuestras redes sociales: