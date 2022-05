MIUI es una capa de personalización exclusiva de los dispositivos móviles de la marca Xiaomi, no hay que confundirla con un sistema operativo, ya que su software continúa siendo Android. De hecho, todas las marcas que fabrican teléfonos inteligentes tienen su propia interfaz de usuario independientemente de Android, por esta razón es que la barra de notificaciones es totalmente distinta al momento de desplegarla, ¿Te gustaría añadir el estilo de Android en el menú de notificaciones? desde Mag te explicaremos cómo hacerlo.

Si no te gusta el estilo del panel de notificaciones fabricado por Xiaomi, nos referimos a MIUI, que por cierto ya está en su versión MIUI 13.0.5, puedes sustituirla por el menú de Android, no tendrás que descargar aplicaciones externas o rootear tu smartphone, es muy fácil y todo lo vas a realizar desde los “Ajustes”.

LA GUÍA PARA CAMBIAR EL PANEL DE NOTIFICACIONES DE MIUI DE XIAOMI POR EL DE ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona el apartado de "Notificaciones y centro de control".

Aquí busca y toca sobre la opción “Barra de notificaciones”.

Finalmente, te aparecerán los dos estilos de menú de notificaciones, el de Xiaomi (MIUI) o el de Android, elige el que más te guste.

Para qué sirve Dolby Atmos en tu teléfono Android

“Dolby Atmos” es una herramienta de sonido que la puedes habilitar desde el menú de notificaciones de Android, esta se encarga de optimizar las frecuencias del sonido estéreo en un celular, para ser claros va a mejorar considerablemente el audio de los altavoces (como mínimo debe tener dos para que tenga Dolby Atmos). Es importante aclarar que dicha tecnología se utiliza comúnmente en las salas de cines, pues el objetivo es emitir todos los sonidos posibles justo en las tres dimensiones del espacio en dónde se encuentra físicamente una persona.

Aunque los teléfonos móviles de gama media o alta no te brindarán la misma calidad de sonido que una sala de cine, si vas a notar una mejora en el audio cuando mires una película, un vídeo en YouTube, tras reproducir una nota de voz en WhatsApp, etc., asimismo, la referida herramienta también se activará con los auriculares por cable con entrada Jack de 3,5 milímetros, o cables de tipo USB C, con el sistema Bluetooth no funcionará.