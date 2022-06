Cada vez que los usuarios de de Android cambian de dispositivo móvil corren el riesgo de perder gran parte de su lista de contactos, sin embargo, todos los teléfonos del referido software del robot verde te permiten almacenar los números telefónicos en una sección que seguramente no sabías que existía. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a guardar los contactos en tu cuenta de Google.

Que quede claro que no se pueden descargar aplicaciones, actualizarlas, bajar juegos, etc., si no has registrado una cuenta de Google en tu celular, es un requisito indispensable al momento de utilizar tu equipo por primera vez, ¿Por qué? porque en Google almacenas toda tipo de información, desde fotos, videos, configuraciones y por supuesto tus contactos.

Es importante aclarar que no necesitarás descargar aplicaciones externas, de hecho los pasos son muy simples y el método funciona tanto para celular y tabletas con sistema operativo Android.

LA GUÍA PARA GUARDAR TUS CONTACTOS EN GOOGLE (GMAIL)

Primero, busca la app de “Contactos” en tu dispositivo móvil.

Te aparecerá toda tu lista de contactos, presiona sobre alguno.

En la parte inferior tendrás dos opciones: “Historial” y “Lugares de almacenamiento”.

Aprieta nuevamente sobre el nombre del contacto.

Y aquí te sabrás si ese contacto está almacenado en tu cuenta de Google o tarjeta Sim, en caso se haya guardado en la última, cámbiala por “Google (tu correo electrónico)”.

Cuando hayas modificado todos los contactos, solo queda iniciar sesión en tu nuevo teléfono inteligente, así automáticamente vas a conservar toda tu lista de contactos.

Por qué los celulares Android cargan más rápido que los modelos de iPhone

No es que Apple no tenga la capacidad o la tecnología para crear una carga rápida al igual que el Xiaomi 11T Pro (15 minutos de 0% a 100% una batería de 5 mil mAh), de hecho lo puede hacer, pero, prefieren optar por una carga lenta que mantenga saludable y extienda la vida útil de la batería. Lo máximo que te ofrece iPhone es una carga rápida de 30W en sus modelos iPhone 13 Pro Max, el problema es que debes comprar un cargador especial que proporcione dicha potencia.

La compañía fundada por Steve Jobs es consciente de que la carga rápida constante puede causar un sobrecalentamiento de la batería y agotar rápidamente los “ciclos de carga”, ¿Qué significa esto? básicamente representa la cantidad de veces en que la batería se carga desde el 0% al 100%, por ejemplo: si cargas tu celular dos veces al día, la primera de 0% a 50% y la segunda de 50% a 100%, esto significa que has agotado un ciclo de carga. De igual manera si lo cargas tres veces al día, dos de 30% (hacen 60) y una de 40%, da a un total de 100%, por lo tanto también es considerado un ciclo de carga.

Recuerda que una batería de 5,000 mAh puede durar entre los 300 a 500 ciclos de carga, después se vuelve totalmente inservible, los primeros síntomas que presentan las baterías de los dispositivos iPhone es que se inflan o se descargan rápidamente. Sabiendo esto ¿Optarías por la carga rápida?