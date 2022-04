Los celulares Android tienen una particularidad que los iPhone no tienen, y es que en ellos puedes modificar no solo las letras, sino también el tamaño de los íconos, añadir widgets, cambiar el fondo de pantalla con la imagen que desees, etc.

Sin embargo, hay personas que les llama bastante la atención el estilo de iPhone, en especial iOS. Es por ello que hoy te brindaremos todos los pasos para poder transformar tu celular Android con un estilo al celular de Apple.

CÓMO CONVERTIR TU CELULAR ANDROID EN IPHONE

Una de las aplicaciones que debes descargar para cambiar toda las estética de tu Android es Launcher iOS 15 (Beta).

Una vez que lo hayas descargado, deberás ir a los Ajustes de tu celular

Allí busca la sección de Aplicaciones

En ella deberás pulsar sobre Aplicaciones predeterminadas y pulsar sobre Aplicación de inicio

Una vez allí deberás habilitar como capa de personalización a Launcher iOS sobre la que viene configurada en el teléfono.

Ahora deberás descargar el pack de íconos iOS 13 - Icon Pack. Si bien no todas las apps están habilitadas, por lo menos las más usadas en todo el mundo las podrás encontrar.

Para poder colocar los íconos del iPhone en tu Android deberás descargar la app que te hemos dicho

Una vez realizado este paso, deberás pulsar sobre el ícono que deseas cambiar su aspecto y aparecerá la palabra “Edit”.

Con iOS 15 Launcher podrás realizar el cambio de Android a iPhone. ¿Lo vas a usar? (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)