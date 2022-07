Todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, como por ejemplo: Samsung, Motorola, Oppo, etc., normalmente suelen estar vinculados a una cuenta de Gmail para acceder a los servicios de Google o descargar aplicaciones desde la Google Play Store; sin embargo, esto cambia cuando prendes por primera vez un dispositivo de la marca Xiaomi, ya que los referidos equipos te brindan la posibilidad de ingresar con una “Cuenta Mi”, ¿Cuáles son sus beneficios y cómo te puedes crear una? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, ¿Qué es una “Cuenta Mi”? en resumen, es un servicio que funciona simultáneamente con una cuenta de Google que has vinculado en tu celular, no obstante, al hacerlo tienes otros beneficios adicionales que también son compatibles con los diferentes aparatos que fabrica la marca china Xiaomi (scooters, audífonos, relojes inteligentes, etc.).

POR QUÉ DEBES TENER UNA “CUENTA MI” DE XIAOMI

En caso pierdas o te roben tu smartphone Xioami , con la “Cuenta Mi” podrías localizarlo si es que tiene la ubicación activada. Estos equipos tienen una configuración “antirrobo”, así los delincuentes no podrán apagarlo, desactivar el wifi o ubicación sin desbloquear el teléfono.

, con la “Cuenta Mi” podrías localizarlo si es que tiene la ubicación activada. Estos equipos tienen una configuración “antirrobo”, así los delincuentes no podrán apagarlo, desactivar el wifi o ubicación sin desbloquear el teléfono. Con esta cuenta eres capaz de borrar los datos y toda la información almacenada en tu celular a distancia, ya sea desde una tableta, PC o portátil.

Tienes acceso al servicio “Xiaomi Cloud”, una sección en donde guardarás gratuitamente hasta 5 GB de archivos. En caso de ocuparlo todo puedes adquirir uno de sus paquetes de almacenamiento:

50 GB: 11 euros al año (0,92 euros al mes). 200 GB: 35 euros al año (2,92 euros al mes). 1 TB: 104 euros al año (8,67 euros al mes).

CÓMO CREAR UNA CUENTA MI Y REGISTRARLA EN TU MÓVIL XIAOMI

Primero, desde tu celular Android ingresa a la página web de “Mi Account”, puedes hacer clic aquí para ir directamente.

ingresa a la página web de “Mi Account”, puedes hacer clic para ir directamente. Ahora, presiona sobre la pestaña que dice “Registrarse”.

Debes rellenar dos secciones: las cuales son “Región” y “Correo electrónico”: en la primera añade el país en donde vives actualmente; en la segunda coloca tu correo de Gmail.

Luego, marca la casilla que dice “ He leído y acepto el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad de Xiaomi ”.

”. El siguiente paso es ingresar a tu mail y acceder al correo que te ha enviado Xiaomi.

Oprime en el botón naranja denominado “Activate account”.

Abre los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Xiaomi > aprieta en “Cuenta Mi”.

Finalmente, inicia sesión con tu correo electrónico o número de teléfono.

QUÉ OTRAS FUNCIONES CUMPLE LA ENTRADA USB-C DE TU MÓVIL ANDROID

Tras conectar tu smartphone a una computadora o portátil, no solo te permitirá transferir archivos multimedia, sino que también podrás utilizar la cámara del teléfono como una webcam e incluso un mouse.

Otra opción es la de ver la pantalla de tu teléfono en el televisor, solo requieres de un adaptador USB-C a HDMI.

Los celulares de gama alta suelen tener baterías de 5 a 6 mil mAh (Miliamperios), por ello, la referida entrada te permite cargar otros dispositivos con la herramienta denominada “Carga inversa”. Para esto necesitas un adaptador de cable USB-C, luego tendrás que conectar ambos móviles.

A veces resulta difícil jugar gameplays desde tu teléfono Android, pero, en el mercado de la tecnología existen mandos de PlayStation o Xbox con entrada USB-C.

Síguenos en nuestras redes sociales: