Hay muchos trucos o funciones en los dispositivos Android que todavía no se han descubierto, las cuales facilitan el uso del smartphone de manera cotidiana. Ahora, gracias a las actualizaciones de cada app, es posible acceder a secciones específicas de los aplicativos.

El portal Hipertextual ha reseñado los pasos a seguir para disfrutar de los atajos que ofrecen las distintas apps. Debemos advertir que no todas las aplicaciones cuentan con atajos, muchas de ellas te darán las opciones: Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar.

CÓMO CREAR ATAJOS EN LAS APPS INSTALADAS EN TU EQUIPO ANDROID

Elige una aplicación de tu dispositivo, por ejemplo Instagram

Toca el icono y mantenlo presionado unos instantes

Verás que aparecerá un nuevo panel con distintas opciones

Instagram es una de las apps que tiene funciones disponibles para los atajos en Android. Foto: Mag El Comercio

Escoge una opción para ir directamente a la sección o función de la aplicación

Es importante señalar que no todas las aplicaciones dan esta posibilidad. Si mantienes presionado el icono de una app y solo te aparecen las opciones Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar, no te preocupes, esto no significa que hay un error en el sistema, solo indica que el aplicativo no tiene atajos disponibles.

TUTORIAL PARA OCULTAR APLICACIONES EN UN SMARTPHONE XIAOMI

Ingresa a los Ajustes de tu equipo Xiaomi

En la barra de búsqueda escribe Aplicaciones ocultas y entra en la sección

Ahora, verás un listado con todas las apps instaladas en tu dispositivo, enciende los interruptores de aquellas aplicaciones que desees esconder

Ve a la pantalla principal del smartphone, verás que los iconos de los aplicativos seleccionados no están disponibles

Si quieres tener acceso a las aplicaciones ocultas, solo debes poner dos dedos sobre la pantalla y separarlos, como si aumentaras el zoom de una foto