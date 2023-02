Es una realidad que la mayoría de las personas prefieren quedarse con un celular que se han encontrado en la calle, universidad, transporte público, etc., ya que tras el hallazgo acostumbran a retirar la tarjeta SIM y apagar el dispositivo Android para que el dueño no sea capaz de rastrearlo mediante el mecanismo de localización por GPS. Si eres de los usuarios que tiene las intenciones de devolver un teléfono que no le pertenece, desde Mag te enseñaremos una serie de recomendaciones para que se lo entregues a su verdadero dueño.

Recuerda que en muchos países es considerado como un delito el apropiarte de un smartphone ajeno y la situación se vuelve más grave cuando revisas o difundes su contenido privado. Lo correcto sería devolver el equipo a su verdadero dueño, pues en la mayoría de ocasiones este acto solidario es recompensado con dinero o una muestra de agradecimiento, sin embargo, algunas personas no saben qué hacer al momento de recoger el celular extraviado.

¿Qué debes hacer si te encuentras un teléfono Android?

Cuando encuentres el celular no lo apagues, el propietario del equipo hará todo lo posible para rastrearlo, incluso tratará de llamar a su propio número para verificar si continúa prendido.

Contesta la llamada y antes de coordinar un punto de encuentro (lo ideal sería que te acompañe una autoridad policial), trata de hacerle unas preguntas al supuesto dueño, como por ejemplo: ¿De qué color es el teléfono? ¿Qué marca es? ¿Modelo? ¿Tiene funda o protector de pantalla?

Todavía no lo entregues, asegúrate que lo desbloquee y te diga su número telefónico para corroborar que realmente le pertenece a esa persona.

En caso no lo encuentres en la calle y lo ubiques en un centro comercial, universidad o instituto, se recomienda reportar el equipo con el área de “objetos perdidos”.

¿Qué sucede si nadie llama y lo has encontrado en la calle? lo correcto sería acudir a la comisaría más cercana para que lo entregues.

Brinda todos los detalles del hallazgo, como la fecha y hora, dirección exacta, marca, modelo, etc., así facilitarás el trabajo de las autoridades para que puedan buscar al verdadero propietario.

¿Cómo saber la vida de la batería de tu celular Android?

Este método se puede utilizar en cualquier celular Android así tenga o no la SIM colocada

Ahora deberás ingresar a la aplicación de llamadas de tu dispositivo.

Tras ello no es necesario que tengas que registrar algún número.

Simplemente tienes que marcar el siguiente c´pdigo *#*#4636#*#*.

En ese instante se abrirá por sí mismo un menú secreto.

Allí podrás ver el estado y la Información sobre la batería.

Incluso cuánto tiempo o porcentaje se ha usado y si es necesario o no una renovación.

En caso te aparezca que su vida útil es menos de 20%, lo mejor será cambiarla para así darle más duración a tu smartphone.

