Los dispositivos Android reciben constantemente actualizaciones para aumentar su seguridad. Muchos usuarios de smartphone quieren evitar instalar aplicaciones que puedan recolectar datos privados o sensibles. Sin embargo, muchos ignoran que el mayor recolector de datos es el propio Google.

Google Play Protect es parte del sistema operativo desarrollado por la empresa de Mountain View, y analiza las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos para evitar infecciones de malware o spyware.

La página web Androidphoria, publicó un informe en donde se detalla que los análisis realizados por esta capa de seguridad, recopila información diaria de las apps ya instaladas en el teléfono. Además, compartió una breve guía, para poder desactivar dicha función

TUTORIAL PARA DESACTIVAR GOOGLE PLAY PROTECT EN TU EQUIPO ANDROID

Ingresa a Google Play y presiona sobre tu foto de perfil

En el panel que se despliega, selecciona la opción Play Protect, la cual tiene el icono de escudo

Ahora estarás en la pantalla de Play Protect. Toca el botón con la tuerca, ubicado en la esquina superior derecha

En la Configuración de Play Protect desactiva los interruptores de “Analizar las apps con Play Protect” y de “Mejorar la detección de apps dañinas”

Con estos pasos la función estará desactivada y ya no tendrás que preocuparte de que Google tenga información privada sobre tu dispositivo.

Play Protect analiza las apps que instalamos en Android para evitar que seamos víctimas de sustracción de información. Foto: Mag El Comercio

CÓMO CREAR ATAJOS EN LAS APPS INSTALADAS EN TU EQUIPO ANDROID

Elige una aplicación de tu dispositivo, por ejemplo Instagram

Toca el icono y mantenlo presionado unos instantes

Verás que aparecerá un nuevo panel con distintas opciones

Es importante señalar que no todas las aplicaciones dan esta posibilidad. Si mantienes presionado el icono de una app y solo te aparecen las opciones Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar, no te preocupes, esto no significa que hay un error en el sistema, solo indica que el aplicativo no tiene atajos disponibles.