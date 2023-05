Como se recuerda WhatsApp Plus es un programa modificado de WhatsApp Messenger, sin embargo, no puedes utilizar ambas plataformas de mensajería rápida de manera simultánea, tampoco registrando el mismo número telefónico, ya que Meta podría banearte temporalmente o para siempre.

Si has descargado WhatsApp Plus y ahora te arrepientes de haber registrado tu número en el APK de mensajería, no te preocupes, desde Mag te explicaremos los pasos a detalle para que la elimines y vuelvas al utilizar el servicio oficial desarrollado por la compañía de Mark Zuckerberg.

Te recomendamos no saltar ninguno de los pasos que mencionaremos en la lista que elaboramos, de lo contrario podrías tener problemas al momento de retornar a WhatsApp Messenger.

Así puedes pasar de WhatsApp Plus a WhatsApp Messenger sin perder tus datos

Primero, abre WhatsApp Plus y toca el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

y toca el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha. Se desplegarán varias opciones, presiona en “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad”. De inmediato se creará una copia de respaldo local de todos los menajes que has enviado o recibido en tus conversaciones.

Accede al “Administrador de archivos” > “Almacenamiento interno” > y pulsa por unos segundos sobre la carpeta denominada “WhatsApp” o “WhatsApp Plus” (normalmente se encuentra en la parte final).

En la parte inferior se desplegarán varias opciones, aprieta en “Más” > “Renombrar” > cambia el nombre a “WhatsApp Plus (fecha actual)”, por ejemplo: “WhatsApp Plus 20 de mayo 2023″ > Dale a “Renombrar”.

Ahora, entra a la Google Play y busca WhatsApp Messenger , te aparecerá que la tienes instalada, entonces oprime “Desinstalar”. Cuando termine el proceso vuelve a “Descargarla” y ábrela.

, te aparecerá que la tienes instalada, entonces oprime “Desinstalar”. Cuando termine el proceso vuelve a “Descargarla” y ábrela. Vuelve al “Administrador de archivos” > abre la carpeta “WhatsApp Plus 20 de mayo 2023″ y copia todas las subcarpetas.

Retrocede un paso y toca la carpeta “Android” > “Media” > “com.whatsapp” > “WhatsApp” > en caso no te aparezca esta última, crear una carpeta con el mismo nombre y pega todas las subcarpetas copiadas aquí.

Ingresa a WhatsApp Messenger y registra tu número de teléfono, espera que la app encuentre la “copia de seguridad local” y restáurala.

Finalmente, espera que termine la restauración de datos y ya habrás pasado de WhatsApp Plus a WhatsApp Messenger sin haber perdido la información de tus conversaciones.

Así puedes compartir imágenes en máxima resolución por WhatsApp Plus

Abre el APK en tu celular.

Accede al apartado “Plus configuración”.

Oprime en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

