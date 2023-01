Seguramente que tus familiares o pareja te han dicho la típica frase: “Ayer has roncado toda la noche”, sin embargo, es algo que siempre te negarás a creer porque no sientes que lo hayas hecho. En esta oportunidad, aprovechando la tecnología que te brindan los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, desde Mag te enseñaremos a detectar el tiempo exacto que has roncado mientras duermes, así podrás atenderte con algún especialista de la salud para que las otras personas ya no tengan problemas al conciliar el sueño por los sonidos involuntarios que realizas.

Los ronquidos son unos sonidos ásperos que provienen de la nariz o la boca, los cuales se producen porque la respiración se obstruye parcialmente al momento de dormir. Es normal que no los sientas, pues nadie puede verse o escucharse mientras descansa, no obstante, existen algunas aplicaciones de Android que son capaces de detectar el tiempo exacto en que has roncado, así como grabar los audios y enseñarte una estadística con los puntos más altos, medios y bajos.

La guía para saber la cantidad de tiempo que roncas cuando duermes

Se trata de la aplicación “RoncoLab” que obtienes a través de la Google Play Store o haciendo clic aquí, es gratuita y no será necesario que te registres con algún correo electrónico, aunque también cuenta con su versión premium mensual o anual, la misma que te ofrece funciones adicionales.

Tras descargarla, ábrela y presiona en “Continuar” > otórgale los permisos del micrófono (para que registre los ronquidos).

Esta app detectará el momento exacto cuando roncaste más alto, punto intermedio y bajo.

Además, te permitirá reproducir un audio.

El siguiente paso es oprimir en “Inicio” > te saldrán los planes mensuales y anuales, ignóralos y toca el ícono de la “x” arriba a la izquierda.

Aquí vas a ver la interfaz principal de RoncoLab, aprieta en “Inicio” > “Aceptar” > coloca el móvil boca abajo.

La detección de ronquidos iniciará en 20 minutos.

Descansa y cuando te despiertes desliza la pantalla del celular hacia la derecha para detener la sesión.

Pulsa sobre la pestaña “Resultados” (abajo). Finalmente, reproduce el audio u observa los gráficos elaborados por la app, por ejemplo: el tiempo de ronquido total.

