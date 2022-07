Los teléfonos Xiaomi cuentan con una capa de personalización denominada “MIUI”, la misma que ha sido desarrollada en base a las características del sistema operativo Android, por esta razón es que los referidos equipos te permiten modificar gran parte de su interfaz principal, como por ejemplo: las letras de las aplicaciones, tamaño de los íconos, fondo de pantalla, etc.; sin embargo, también te ofrece la posibilidad de ocultar el “Notch”, un módulo que se sitúa en la parte superior de la pantalla táctil que sirve para albergar la cámara frontal o selfie. Desde Mag te explicaremos cómo ocultarlo.

Desde ahora te diremos que es imposible eliminar la cámara frontal de tu smartphone Xiaomi con simples configuraciones, lo que sí puedes hacer es esconderla o camuflarla con una barra del mismo color, el lado negativo es que la pantalla principal será ligeramente más pequeña, de hecho casi ni se apreciará el cambio, pero es importante mencionarlo. Sabiendo esto toma nota de los pasos que debes realizar.

CÓMO ELIMINAR EL NOTCH DE TU CELULAR XIAOMI

Primero, ingresa a la configuración de Xiaomi , la ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, la ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, en la barra de búsqueda coloca lo siguiente: “Barra de estado”.

Presiona sobre el primer resultado que te salga.

Aquí desplázate hacia abajo, hasta llegar al apartado “Ocultar Notch”, tócalo.

Finalmente, selecciona la opción “Ocultar sin mover la barra de estado”.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

