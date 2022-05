Cada vez que suena o vibra un dispositivo móvil y no se trata de una llamada telefónica, significa que te acaba de llegar una notificación, básicamente son alertas para que sepas que has recibido lo siguiente: un mensaje por diferentes plataformas de mensajería instantánea, correos electrónicos, noticias de páginas web en Google Chrome, etc.; sin embargo, a muchos usuarios de Android les incomoda que las notificaciones y su contenido se puedan visualizar cuando la pantalla del smartphone se encuentra bloqueada, ¿Quieres saber cómo evitar esto? Desde Mag te detallaremos los pasos.

Si eres de las personas que deja a un lado su celular Android para realizar otras actividades, entonces alguien más podría leer el contenido de tus conversaciones de WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., incluso sin saber la contraseña, PIN o patrón de seguridad que desbloquea tu smartphone. Por esta razón es que siempre se recomienda desactivar las molestas notificaciones, al menos cuando tu dispositivo se encuentra bloqueado.

LOS PASOS PARA ELIMINAR LAS NOTIFICACIONES DE ANDROID CUANDO EL CELULAR ESTÁ BLOQUEADO

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, busca y accede al apartado "Notificaciones".

Aquí tienes una amplia lista de opciones para las “Notificaciones” de tu móvil, como por ejemplo: si quieres que estas tengan contenido resumido o detallado; las apps que tienen los permisos; resumen emergente, etc.

Desplázate hacia abajo y presiona sobre “Notificaciones con pantalla de bloqueo”, el nombre de las secciones puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo de tu equipo.

Finalmente, desactiva el interruptor que dice “Activado”.

Listo, eso sería todo. Si quieres corroborar los cambios, bloquea la pantalla de tu celular Android y préndela (sin desbloquearla), de inmediato vas a ver que las notificaciones han desaparecido. Si lo que quieres es ocultar únicamente el contenido y saber de qué plataforma te están enviado una notificación, puedes tener activa esta función, pero seleccionando en “Solo íconos”.

De esta manera sabrás si tienes una notificación de WhatsApp, Messenger, Instagram, etc., sin mostrar el contenido. (Foto: GEC)

Qué son las notificaciones de colores y cómo activarlas en Android

Se trata de un truco que visualmente hará más atractivo a tu smartphone Android, ya que cuando te llegue una notificación, sea de WhatsApp, Gmail, Facebook, etc., automáticamente se prenderán unas luces de varios colores en la pantalla de tu teléfono.