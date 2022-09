Cuando has intentado de todo y no puedes solucionar los errores internos que tiene el sistema operativo Android de tu teléfono Samsung, no queda otra alternativa que restablecer el equipo a sus valores de fábrica, de esta manera acabarás con todos los virus y fallos que tu dispositivo móvil presentaba con frecuencia. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos la guía definitiva para formatear tu celular por completo.

Es importante aclarar que tras formatear tu smartphone Samsung vas a perderlo todo, y sí, existe la copia de seguridad, sin embargo, como tu dispositivo ha sido infectado por algún tipo de virus como el “Malware” o “Jocker”, los cuales son capaces de acceder a tus datos personales y financieros, no sirve de nada crear una copia de respaldo, pues estarías generando un clon del propio virus que puede estar camuflado en una aplicación, foto, video, documento, etc.

Cuando un virus ingresa a tu teléfono Android, notarás que el mismo se empezará a recalentar sin estar enchufado, la batería se irá agotando rápidamente en cuestión de minutos o un par de horas, se reiniciará o apagará de la nada y no responderá a las pulsaciones de la pantalla táctil. Si intentaste las soluciones convencionales y ninguna funciona, será mejor que lo formatees de inmediato.

CÓMO FORMATEAR TU CELULAR ANDROID ANTES DE VENDERLO

Primero, asegúrate que tu celular Samsung tenga 40% de carga o superior.

tenga 40% de carga o superior. Ahora, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y presionar sobre el apartado “Acerca del teléfono” > “Restablecer”.

En esta parte vas a oprimir en “Restablecer valores predeterminados”.

Ten en cuenta que tras hacerlo no habrá marcha atrás, ya que eliminarás todos los datos de tu smartphone, como si lo hubieras prendido por primera vez. Borrarás lo siguiente:

Cuenta de Google. Datos del sistema y de las aplicaciones. Ajustes normales y de accesibilidad. Aplicaciones descargadas. Música. Imágenes. La clave de desencriptación para los archivos en la tarjeta de memoria. Desvincularás tu cuenta de WhatsApp, Gmail, Messenger, Facebook, Instagram, etc.

Si estás seguro de hacerlo, aprieta en el botón de “Restablecer” y espera que termine el proceso. Como tu teléfono tiene virus no se recomienda crear una copia de seguridad, ya que sería lo mismo que nada, por ello, debes estar 100% seguro de lo que harás.

ASÍ PUEDES SABER SI TU CELULAR TIENE UN PÍXEL MUERTO

Entra a los “Ajustes” de tu móvil.

Luego, pulsa en la opción que dice “Sobre el teléfono”.

Busca y oprime la función “Todas las especificaciones”. Recuerda que el proceso puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo, en este ejemplo utilizamos un celular Xiaomi .

. Después, toca varias veces sobre “Versión del kernel” hasta que se habilite la pantalla CIT.

Por último, haz clic en la pestaña denominada “Display” y dale en “Toque la pantalla para comenzar la prueba”.

