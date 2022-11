¿Tu celular Android no funciona correctamente? Si has notado que tu dispositivo móvil no quiere abrir algunas aplicaciones, parpadea la pantalla o se congeló, una opción bastante factible que puedes probar es forzar un reinicio. En ese sentido, tu smartphone podrá solucionar posibles errores en el sistema y volver a la normalidad una vez que se encienda, pero ¿cómo se puede lograr? En Mag, te enseñamos un breve truco que puedes aplicar en casos de emergencia. Presta atención.

¿Cómo forzar el reinicio de tu celular Android?

Si bien puedes reiniciar tu celular Android desde el menú o en la nueva ventana que aparece tras presionar en el botón de encendido, también existe una manera corta que puedes aplicar en casos de emergencia.

Para ello, solo debes sostener tu smartphone y presionar en el botón de encendido durante algunos segundos.

Debes realizar esta acción de manera prolongada reiteradas veces.

Al cabo de un tiempo, verás que tu celular se reiniciará de manera automática.

Finalmente, espera a que vuelva a encender y listo.

Puedes aplicar este truco cada vez que notes algún problema en tu celular, de esta manera, te asegurarás de que tu dispositivo regrese a la normalidad.

¿Como permitir ubicaciones falsas en Android?

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de Ajustes desde tu celular.

Seguido, dirígete al apartado Información del dispositivo.

En esta sección, pulsa siete veces en el campo que muestra el número de compilación.

Tras esto, abre la app instalada en tu smartphone.

Luego, selecciona el lugar que quieras que aparezca en el mapa.

Con esto, la aplicación liberará la dirección que deseas, ya sea en otro país, y no tu ubicación real.

